Diego Latorre destapó las diferencias entre periodistas y ex jugadores: “Apenas hilvanás tres frases, te dicen filósofo”

Diego Latorre, comentarista y panelista de la señal ESPN se refirió a las diferencias que existen entre los periodistas y los ex jugadores que se vuelcan a la comunicación social y ocupar puestos en los medios.

“Apenas el jugador hilvana tres frases le dicen filósofo. Yo sentí alguna especie de ataque, de rivalidad. Y no solamente eso, hay mucho comunicador frustrado que quiso ser jugador de fútbol”, sentenció Latorre.

Diego Latorre habló sobre la "grieta" entre periodistas y ex futbolistas Instagram

Y agregó conocedor de ambas disciplinas: “Es una percepción, también hay mucho prejuicio del jugador con el periodismo”.

Mariano Closs, relator y conductor de la señal opinó sobre las definiciones del ex Boca, ubicado cerca de otro ex xeneize, como Juan Simón y un ex River como Mariano Juan. “Cuando ustedes le dicen a un periodista ‘no saben nada’ indirectamente se lo están diciendo a la gente. Son ustedes los que dicen ‘ustedes no entienden nada de fútbol’ porque nunca pisaron una cancha. Y la gente que está del otro lado tampoco”.

Minutos después, Closs presentó a un cronista, remarcándole que sí es periodista, entonces el campeón de la Copa América 91 reaccionó: “Ahí está la discriminación, ‘él es periodista’. Te hicimos pisar el palito. Un jugador te podría contestar ‘en tres años yo vengo con el título de periodista, vos en tres años no sos jugador de fútbol profesional”.

LA NACION