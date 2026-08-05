Efemérides del 5 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles 5 de agosto es el Día de la Dirección Nacional del Antártico en la Argentina; otros aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 5 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se celebra en la Argentina el Día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA). Se trata de un organismo que se encarga de las funciones administrativas y logísticas de las operaciones argentinas en la Antártida y tiene como fin lograr el cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades de la Política Nacional Antártica. En este sentido, es el órgano gubernamental que dirige las actividades antárticas argentinas, tanto políticas como científicas.
La Dirección Nacional del Antártico fue creada el 1° de enero de 1970 bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Sin embargo, se eligió el 5 de agosto como fecha para conmemorar el trabajo que realiza la DNA, porque coincide con el Día de Nuestra Señora de las Nieves, también patrona del hombre montañés.
El organismo realiza tareas en conjunto con el Instituto Antártico Argentino (IAA), que fue fundado el 17 de abril de 1951 por el coronel Hernán Pujato, quien también fue el creador de las primeras bases antárticas del país. Desde el 2003, ambas instituciones se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Efemérides del 5 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1858 – Se coloca el primer cable submarino trasatlántico que permitía la transmisión de datos por medio de signos de Morse.
- 1889 – Se inaugura el nuevo edificio de La Sorbona en París.
- 1895 – Muere el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista.
- 1911 – Nace el actor estadounidense Robert Taylor.
- 1914 – Se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en Cleveland, Estados Unidos.
- 1930 – Nace Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna.
- 1945 – Nace Juan Sasturain, escritor argentino.
- 1949 – Mueren 3000 personas en Ecuador a causa de un terremoto.
- 1962 – Muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense, ícono de la belleza de la década del 50
- 1966 – Se lanza el álbum de Los Beatles Revolver y el single “Yellow Submarine”.
- 1984 – Muere el actor Richard Burton.
- 1994 – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo al Mercosur.
- 2010 – 33 mineros quedan atrapados en la mina de San José (Atacama, Chile).
- 2012 – Muere Chavela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense nacida en 1919.
- 2014 – Se comunica la aparición del nieto Nº 114 en la Argentina, que resulta ser el nieto de la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.
- 2016 – Inauguración Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
- 2019 – Muere la escritora estadounidense Toni Morrison, primera mujer afroamericana en recibir un Premio Nobel de Literatura.
- 2019 – Se realiza una huelga histórica en Hong Kong, en contra de la ley de extradición.
- Se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico.