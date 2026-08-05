Las efemérides del 5 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se celebra en la Argentina el Día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA). Se trata de un organismo que se encarga de las funciones administrativas y logísticas de las operaciones argentinas en la Antártida y tiene como fin lograr el cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades de la Política Nacional Antártica. En este sentido, es el órgano gubernamental que dirige las actividades antárticas argentinas, tanto políticas como científicas.

La Dirección Nacional del Antártico fue creada el 1° de enero de 1970 bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Sin embargo, se eligió el 5 de agosto como fecha para conmemorar el trabajo que realiza la DNA, porque coincide con el Día de Nuestra Señora de las Nieves, también patrona del hombre montañés.

El organismo realiza tareas en conjunto con el Instituto Antártico Argentino (IAA), que fue fundado el 17 de abril de 1951 por el coronel Hernán Pujato, quien también fue el creador de las primeras bases antárticas del país. Desde el 2003, ambas instituciones se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Efemérides del 5 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1858 – Se coloca el primer cable submarino trasatlántico que permitía la transmisión de datos por medio de signos de Morse.

1889 – Se inaugura el nuevo edificio de La Sorbona en París.

1895 – Muere el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista.

coautor del Manifiesto Comunista. 1911 – Nace el actor estadounidense Robert Taylor.

1914 – Se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en Cleveland, Estados Unidos.

1930 – Nace Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna.

1945 – Nace Juan Sasturain, escritor argentino.

escritor argentino. 1949 – Mueren 3000 personas en Ecuador a causa de un terremoto.

1962 – Muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense, ícono de la belleza de la década del 50

actriz estadounidense, ícono de la belleza de la década del 50 1966 – Se lanza el álbum de Los Beatles Revolver y el single “Yellow Submarine”.