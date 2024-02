escuchar

Las efemérides del 6 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día de Bob Marley.

La fecha, que tiene epicentro en la isla de Jamaica donde vivió y murió el cantante, se extiende a todas las personas que celebran el aniversario del nacimiento de este artista, que consiguió llevar al reggae a lo más alto de la música global, cimentando una fama y un legado que se mantienen hasta la actualidad. Nacido con el nombre de Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945, comenzó su carrera de músico en 1964 con The Wailers (1964-1974), formación que tras la partida de miembros originales como Peter Tosh cambió a ser Bob Marley & The Wailers (1974-1980). El cantante, guitarrista y compositor dejó himnos inolvidables de la música popular de su tiempo como “No woman no cry”, “Could you be loved”, “Iron lion zion” y muchos otros, contenidos en discos que ya son parte del canon artístico universal como Exodus, Uprising y Natty dread, por nombrar solo algunas de las obras que sus fanáticos escucharán en este nuevo aniversario de su nacimiento.

¿Qué pasó un 6 de febrero?

1895 – Nace el beisbolista estadounidense Babe Ruth.

1911 – Nace el actor y político estadounidense Ronald Reagan. Fue presidente de su país entre 1981 y 1989.

1912 – Nace la fotógrafa alemana Eva Braun. Fue pareja y esposa de Adolf Hitler.

1915 – Nace el actor argentino Jorge Salcedo.

1916 – Muere el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío.

1918 – Muere el pintor austríaco Gustav Klimt.

El retrato de Adele Bloch-Bauer pintado en 1914 por Gustav Klimt, que murió el 6 de febrero de 1918

1932 – Nace el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos.

1932 – Nace el cineasta y crítico francés François Truffaut.

1935 – Se pone a la venta el juego Monopoly.

1945 – Nace el músico y cantante jamaiquino Bob Marley.

1952 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico argentino Ricardo La Volpe.

1958 – En un accidente de avión muere en Munich el plantel del Manchester United.

1962 – Nace la actriz y cantante argentina Martha Gloria Goldsztern, más conocida como Divina Gloria.

1962 – Nace el músico y cantante estadounidense Axl Rose. Fue miembro de Guns N’ Roses.

1980 – Nace el actor argentino Nicolás Cabré.

1980 – Nace la cantante y actriz argentina Coki Ramírez.

1980 – Nace el político argentino Nicolás Del Caño.

1988 – Nace el actor uruguayo Nicolás Furtado.

1992 – Muere la cocinera argentina Petrona Carrizo de Gandulfo, más conocida como Doña Muere.

1994 – Muere el actor estadounidense Joseph Cotten.

1998 – Muere el músico estadounidense Carl Wilson. Fue miembro de The Beach Boys.

2018 – Muere la periodista y conductora argentina Débora Pérez Volpin.

Se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Se celebra el Día de Bob Marley en Jamaica.

