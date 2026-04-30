Tony Robbins, experto en crecimiento personal: “Estar enfocado en uno mismo genera sufrimiento; la mente busca lo que está mal”

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El conferencista analizó cómo el ego y la atención centrada en uno mismo impactan en la salud emocional; propuso la gratitud como herramienta inmediata
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El experto en crecimiento personal Tony Robbins planteó que el sufrimiento tiene una raíz concreta: el foco excesivo en uno mismo. Según explicó en una de sus charlas motivacionales, la mente humana tiende a identificar lo que está mal, lo que refuerza estados emocionales negativos cuando la atención queda atrapada en el propio ego.
“Solo hay una razón por la que sufrís. Estás enfocado en vos mismo. El enfoque en uno mismo crea sufrimiento”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, si bien el ego es una característica presente en todas las personas, permanecer en esa lógica profundiza el malestar. “La naturaleza de la mente humana define lo que está mal. Y todos somos egoístas a veces, pero si te quedás en el egoísmo, sufrís”, agregó.
Gratitud como punto de inflexión
Para el especialista, la salida más rápida a ese círculo es la gratitud. “No hay manera mejor. No podés sufrir y ser agradecido. No podés ser agradecido y sufrir al mismo tiempo”, aseguró, al describirla como una herramienta inmediata y accesible.
Desde su perspectiva, el cambio no depende de factores externos, sino de una decisión consciente de modificar el enfoque. “La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar la gracia en tu vida y en los demás”, explicó.
Cambiar expectativas para transformar la vida
Robbins propuso, además, un ejercicio concreto para generar un cambio emocional inmediato: reemplazar las expectativas por gratitud. “¿Querés una vida diferente ahora mismo? ¿Querés transformar tu alegría ahora mismo? Cambiá tus expectativas por gratitud y tendrás una vida completamente nueva”, concluyó.
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