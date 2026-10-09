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Efemérides del 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides incluyen un nuevo aniversario del nacimiento de John Lennon, entre otros eventos y celebraciones asociados a la fecha

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Las efemérides del 9 de octubre
Las efemérides del 9 de octubre

Las efemérides del 9 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el aniversario del nacimiento de John Lennon.

El músico, uno de los más influyentes y exitosos del siglo XX, nació en Liverpool en 1940. Fue criado mayormente por su tía materna Mimi, ya que su padre vivía en Australia y su madre murió atropellada cuando él era un adolescente. En la ciudad portuaria del norte de Inglaterra conoció a Paul McCartney y George Harrison, a quienes más tarde se sumaría Ringo Starr para formar The Beatles, la banda que encabezó la oleada británica de los años 60 y marcó a generaciones con himnos como “All You Need is Love”, “Strawberry Fields Forever” y “Help!”, entre muchas otras. Este período fue el más exitoso en la carrera de Lennon, y fue el momento en el que se alejó de su primera esposa, Cynthia Powell, sobre la cual ejercía violencia de género, algo que reconoció y condenó públicamente. Luego de la separación del grupo en 1970, se enfocó más en su activismo político por la paz mundial y en su vida en pareja con la artista Yoko Ono, a la vez que desarrolló una importante carrera solista de la que salieron canciones inmortales como “Imagine”, “Mother” y “Mind Games”. El 8 de diciembre de 1980 fue asesinado por un fanático fuera de su residencia en Nueva York. Tuvo dos hijos, Julian y Sean (también nacido un día como hoy, pero de 1975), de su primer y segundo matrimonio respectivamente, que crearon sus propios rumbos en la música.

Starting Over | John Lennon

Efemérides del 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1874 – Se crea la Unión Postal Universal.
  • 1939 – Nace el humorista y músico argentino Ernesto Acher.
  • 1940 – Nace John Lennon, cantante y músico de los Beatles, así como de una importante carrera solista.
  • 1941 – Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, autoriza el desarrollo y construcción de la bomba atómica.
  • 1962 – Nace el futbolista argentino Jorge Luis Burruchaga.
  • 1964 – Nace Guillermo del Toro, director de cine mexicano.
  • 1967 – Ernesto “Che” Guevara muere a manos de militares bolivianos, tras haber quedado prisionero el día anterior.
  • 1969 – Nace la cantautora británica P.J. Harvey.
  • 1974 – Muere el empresario alemán Oskar Schindler.
  • 1975 – Nace Sean Ono Lennon, músico, compositor y actor estadounidense.
  • 1994 – Diego Maradona debuta como director técnico de Deportivo Mandiyú de Corrientes.
  • Se celebra el Día Mundial del Correo.
  • Se celebra el Día del Guardaparque en la Argentina.
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