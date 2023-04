El antes y el después: dejó su carrera de derecho para dedicarse al fisicoculturismo y triunfó

escuchar

Mel Wilkinson es una joven británica de 28 años que estudiaba derecho y un buen día decidió cambiar los libros de leyes por los fierros del gimnasio. Es así que ahora la muchacha se dedica al fisicoculturismo, para lo cual entrena tres horas cinco veces por día y gastó miles de libras en el desarrollo de su pasión. Pero el esfuerzo tuvo su premio: el próximo fin de semana va a competir de modo profesional en la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB) en Portugal.

Wilkinson se encontraba en el primer año de la carrera de Derecho en la Universidad de Birmingham y pensaba que iba a poder estudiar mientras dedicaba tiempo a la demandante actividad del culturismo. Pero luego se dio cuenta de que, para perseguir su sueño, debía abandonar los estudios.

Mel Wilkinson sube a sus redes sociales sus rutinas en el gimnasio Ig / @melwilkfit

Ahora, la joven ha competido en nueve torneos amateurs de la disciplina y los resultados de su actividad sobre su físico pueden verse en su cuenta de Instagram, donde suele compartir sus rutinas y sus logros en el universo fitness. Además, Wilkinson también cultiva la vida sana y trabaja como personal trainer y entrenadora en línea para ganarse la vida y solventar los gastos para las competencias.

Mucha inversión de dinero y una dieta estricta

Es que nada es fácil ni barato a la hora de cultivar su pasión. La fisicoculturista británica, que levanta pesas de 200 kilos en su preparación para los torneos, estima que gastó alrededor de 5000 libras (US$6200) en su desarrollo, que incluye lo que le insumen las bikinis, hoteles y tratamientos de belleza y para el cabello.

Mel Wilkinson también tiene una dieta muy estricta en la que no entra la carne Ig / @melwilk

La mujer que decidió pegar el volantazo en su vida ahora sigue una dieta muy estricta, sin nada de carne, que se basa en pescado, huevos, batidos de proteínas y también barras energéticas. Ella consume menos de mil calorías por día para mantenerse en forma para las competencias y su rutina en el gimnasio incluye, de lunes a viernes, dos horas de cardio y una de pesas.

Wilkinson misma contó, en una entrevista publicada en el medio británico Mirror, que hubo mucha gente que se enojó con ella cuando dejó su carrera. “Pero eso no me importa porque realmente siento que esto es lo que me hace feliz”, dijo la joven fisicoculturista, que contó que en el confinamiento por la pandemia de coronavirus comenzó a entrenar para competencias amateurs y también realizó un par de shows de la disciplina en esos tiempos de cuarentena.

Mel Wilkinson va a competir el próximo fin de semana en una competencia profesional de fisicoculturismo, en Portugal Ig / @melwilkfit

Con el tiempo y gracias al avance demostrado, la joven recibió el sponsoreo de una marca de bikinis para las competencias, lo cual fue para ella un alivio importante, ya que cada uno de esos atuendos cuestan unas 450 libras cada uno (US$560).

Quiere inspirar a las mujeres

La muchacha reveló en la entrevista que, en esta nueva disciplina y con sus clases como entrenadora personal y en línea busca inspirar a las mujeres a sentirse fuertes y seguras con sus cuerpos. “Creo que el culturismo femenino se volverá más popular porque cada vez más chicas están haciendo activdad física. La gente puede pensar que una disciplina glamorosa, pero el glamour solo se ve el día del espectáculo”, dijo.

Detrás de lo que se ve como algo glamoroso, Mel Wilkinson asegura que hay mucho trabajo duro Ig / @melwilkfit

“Es una industria dominada por hombres, pero me encanta la cantidad de chicas que entran a practicarlo y ya no les importa”, agregó.

La joven vive con su pareja, Lloyd Tonkin, de 27 años, y confesó que su familia estaba preocupada al principio por su vuelco al culturismo: “Estaban preocupados porque puede parecer que solo estás perdiendo peso con el gimnasio, pero si tenés una mentalidad saludable, eso no es así”.

Finalmente, Wilkinson aseguró que “la gente piensa que esto es algo que cualquiera puede hacer”, pero, aclaró que para dedicarse profesionalmente al fisicoculturismo se necesita “mucho trabajo duro” y hay que “sentir mucha pasión por eso”.

La muchacha que dejó la abogacía por las pesas aseguró también que muchos creen que los culturistas son personas vanidosas, porque les gusta exhibirse, pero eso sucede solo el día del espectáculo. “La gente piensa que los culturistas son vanidosos por lo glamorosos que se ven los concursos, pero eso es solo el día del espectáculo, no se ve así todo el tiempo”, subrayó.

Mel Wilkinson dice que su actividad busca darle fuerza a sus mujeres y que se acepten tal como son Ig / @melwilkfit

“Tienes que tener la piel dura cuando la gente comenta”, concluyó la futura fisicoculturista profesional.

