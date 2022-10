Una fisicoculturista argentina murió en Brasil poco después de salir subcampeona en una competencia

Se vive una gran conmoción en el mundo del fisicoculturismo nacional: una atleta argentina que ayer se consagró subcampeona sudamericana murió hoy por causas que aún no fueron informadas.

Se trata de Johanna Colla, de 30 años, oriunda de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, que había viajado con la delegación argentina hasta San Pablo, Brasil, para participar del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness en la categoría Woman´s Physique.

Daniela Yael Colla, sobrina de Johanna, acudió a las redes para hacer un pedido solidario en nombre de la familia. “No iba a publicar nada todavía, pero lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Rulitos Joha Sole falleció. Pido por favor que no estén preguntando qué le paso porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer”, escribió.

Colla era madre de dos niñas. En ese posteo de Facebook, la joven pidió donaciones para despedir a su tía y ayudar a las pequeñas.

Su último video

Anoche, Johanna había subido un video a sus redes sociales contando sus sensaciones tras obtener el segundo lugar en la competencia .

Ese video se viralizó en las últimas horas y una de sus amigas lo compartió con el siguiente mensaje. “Hoy un día difícil para el culturismo, doloroso para mí tener que despedirte de esta manera mi leona @joharulos una atleta increíble, me quede sin poder darte ese abrazo que tanto queríamos en tu regreso por tu triunfo algo que soñaste y lograste allá, en ese gran escenario de São Paulo Brasil donde brillaste”, señaló Carina Galleano.

El texto sigue: “El mejor regalo que nos dejaste es tu ser, tu luz, compartir la misma pasión. Colmaste de alegría el corazón de todos los que te amamos. Gracias por regalarme tantos momentos maravillosos charlas, etc.”.

“Porque confiaste en vos. Dios quiso que estés a su lado un ángel, una estrellita con luz propia que guiará nuestro camino. Estarás en mi corazón hasta siempre amiga hermosa QEPD. Gracias”, cierra el texto.

En declaraciones a LA NACION, Galeano se mostró conmovida por la noticia y aseguró que se debe esperar a la autopsia para conocer qué ocurrió. Galeano es dueña de una empresa que sponsoreó a Johanna y apoyó su participación en Brasil. “La ayudamos para que pudiera cumplir su sueño de obtener una medalla”, afirmó.

