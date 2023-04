El susto de Cinthia Fernández con su hija: terminó en la guardia por una emergencia

escuchar

En medio del escándalo mediático y legal en el que quedó envuelta por tirar gas pimienta en el patio de una vecina, en donde tenía lugar una fiesta de quince (después de que tres invitados fueran a pegarle patadas a su puerta), Cinthia Fernández desapareció de las redes sociales durante un par de horas y, como era de esperarse, su silencio generó gran preocupación entre sus miles de seguidores. Finalmente, la panelista utilizó sus Historias de Instagram para revelar el verdadero motivo que la llevó a desconectarse durante el día: un doloroso incidente que culminó con una visita de emergencia a la guardia.

El mal momento de Cinthia Fernández

A lo largo de los últimos años, al mismo tiempo que se convertía en una de las caras más presentes en la pantalla chica, Cinthia Fernández logró construir una gran comunidad en las redes sociales en donde, solamente en Instagram, cuenta con 5.8 millones de seguidores. Esto lo logró a fuerza de subir fotos y videos de manera diaria, en los que no solo muestra los detrás de escena y adelantos de su trabajo, sino que registra el minuto a minuto de su rutina.

Es por eso que su ausencia a lo largo del miércoles llevó a muchos a preguntarse qué estaba pasando. Finalmente, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) publicó una postal con la que explicó el motivo: una de sus hijas tuvo un doloroso incidente y debió llevarla a la guardia.

Cinthia Fernández contó que terminó en la guardia junto a una de sus hijas

“Por otro lado, anduve desaparecida porque cierta persona ¡me hizo pegar un susto! Pero está todo bien”, escribió sobre una selfie que se sacó junto a Francesca -una de las tres hijas que tuvo junto a Matías Defederico-, en la que adjuntó un fragmento de la radiografía.

Ya de regreso en la comodidad de su casa, Fernández se dispuso a explicar en detalle lo sucedido. “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada, cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo gordo, el del fuck you, y re morado”, contó. Asimismo, aseguró que solo se trató de un golpe fuerte y que, por suerte, para que sane, no hay que hacer nada más que esperar. “Y me cag...é toda. Dije: ‘Se fracturó, fisuró’. Plaquita, nada…”, dijo. Y remató: “Es fuerte la petisa”.

Cinthia Fernández junto a Charis, Bella y Francesca, frutos de su relación con Matías Defederico Instagram: cinthia_fernandez_

Esta no es la primera vez que la salud de Francesca se vuelve una fuente de preocupación tanto para sus seres queridos como para el público. A finales de agosto del año pasado, la niña estuvo internada durante varios días en una clínica de Punta Cana debido a una gastritis aguda que, según Cinthia, se contagió por comer una hamburguesa mal cocinada.

La internación se dio en el marco de un viaje al República Dominicana que la exprecandidata a diputada había organizado con el fin de sorprender a sus tres hijas por el Día de las Infancias. Sin embargo, la feliz experiencia terminó convertida en una pesadilla cuando la menor de edad terminó en el hospital. A esto se le sumó la “gran negligencia médica” de parte de los profesionales de la salud. Pero después de varios días, la niña fue dada de alta y pudo disfrutar a pleno con sus hermanas.

