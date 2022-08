El árbol al que van los amantes de la lotería para que les cante los números ganadores

En Tailandia, existe un árbol “sagrado” que tiene propiedades mágicas según una buena parte de los habitantes del país asiático. Consecuentemente, el ejemplar que se encuentra en el antiguo templo Wat Bang Kung, en Samut Songkhram, es destinatario de las ofrendas de los visitantes. Aunque el hecho singular que provoca su presencia es que sus creyentes le piden que le revele los números ganadores de la lotería.

De hecho, en las vísperas del 1 y 16 de cada mes, se celebra el sorteo de la lotería en Tailandia, y cientos de visitantes se acercan a rogarle al árbol pho (ficus religiosa) que tiene más de cien años de antigüedad. Según la leyenda, la planta considerada sagrada es de la misma familia de la que cobijó a Siddhartha Gautama antes de alcanzar el nirvana.

El árbol crece irregular y frondoso sobre las paredes del sitio religioso situado a unos 85 kilómetros al suroeste de Bangkok, que adoptó el nombre tailandés de Bot Prok Pho (capilla principal cubierta del árbol pho).

Como en cualquier acto de fe, no hay una explicación científica, ni tampoco el efecto mágico del ficus es totalmente efectivo. Por caso, Somchoke Siangchin, un apostador que reside en Bangkok, no fue de los más afortunados.

“Tengo muchos amigos que lo tocaron y recibieron los números ganadores. Yo vengo y vengo, pero no tengo resultado. Soy un jugador empedernido y mi fe no debe ser suficiente. No voy a rendirme. Espero tener suerte pronto”, expresó el hombre a la agencia EFE.

Aunque los testimonios sobre las bondades del árbol son más numerosos. “Le eché el polvo (de talco) al árbol, calmé mi mente y deseé que se aparecieran los números en cuanto frotara mis manos. Al poco tiempo, me salió un 3 y luego un 0. Me compré un décimo que terminaba en 30 y sorprendentemente resultó que logré cobrar un premio de 2.000 bats (52 euros o 27 dólares)”, aseguró Somtawin Sangshusri al mismo medio internacional.

”Es importante que tengas la fe, sino no te saldrá el número”, agregó una jugadora tailandesa, quien tras ganar en la lotería, le llevó al árbol flores y telas de siete colores en agradecimiento por su buena fortuna.

Los creyentes apostadores se acercan al árbol sagrado y les dejan ofrendas.

La lotería es el juego de azar más popular en Tailandia. El primer sorteo se realizó en 1832, cuando fue promovido por el gobierno de entonces con el objetivo de mejorar la recesión económica que sufría el país del sureste asiático.

A partir de ese año, la lotería se extendió en todo el país y se transformó en parte de la cultura popular de generación en generación. De hecho, según los datos provistos por el diario local Thai Rath, en 2013 un total de 19,9 millones tailandeses, de una población de 67 millones de personas, apostaron a ganar dinero a través de este sistema de apuestas.

El costo de un número sencillo es de 80 bats, es decir, aproximadamente unos 2 euros o 2,3 dólares. Por lo tanto, los afortunados pueden ganarse 3.000.000 bats (78.000 euros o 85.706 dólares) en caso de acertar con el azar.