María Inés Vilela Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 00:00

Desde chico, a Iván Díaz Mathé lo entusiasmaron las plantas y varias veces fantaseó con la idea de hacer música con ellas. Ya devenido músico y productor con una trayectoria artística de más de 15 años, comenzó a experimentar y se le abrió un mundo sensorial impensado.

Hace dos años comenzó a transitar un camino para concretar esas fantasías y así incursionó en el mundo de la música creada por plantas. A través de la tecnología se puede capturar la energía biodinámica de la vegetación y transformarla mediante un MIDI (Musical Instrument Digital Interface), que es una interfaz digital que permite conectar instrumentos musicales y otros dispositivos para que interactúen entre sí. Este lenguaje de notación musical permite reproducir una partitura específica con cualquier instrumento que se desee.

Con una trayectoria artística de más de 15 años como productor de bandas, Iván Díaz Mathé comenzó a experimentar con las plantas y se encontró con un mundo sensorial impensado. Fuente: Jardín - Crédito: Gentileza Iván Diaz Mathé

Su casa está llena de plantas, a las cuales les conecta sintetizadores y asigna sonidos a la música que ellas escriben. Así lo describe Iván: "Son ellas las que tocan la partitura, las que crean las melodías, las que escriben la música; yo solo soy un canal o un intérprete. Cada planta es distinta y los sonidos que producen cambian a cada instante. No conciben la repetición y sus escalas son siempre nuevas.Todo las afecta y cambia la música que producen. He notado desde las primeras sesiones que reaccionan al sentir el sonido que ellas mismas están generando. He realizado pruebas varias y su sensibilidad y capacidad de interpretación es asombrosa. Se establece un diálogo casi inconsciente, muy similar al de tocar con otros músicos, pero el lenguaje es otro, el código cambia, esa es la parte más hermosa; la música que producen es totalmente diferente cada día y en cada momento".

Cada planta es distinta y los sonidos que producen cambian a cada instante. No conciben la repetición y sus escalas son siempre nuevas Iván Díaz Mathé

Tras una larga trayectoria en la escena local, este argentino nacido en Buenos Aires en 1980 y actualmente radicado en Nueva York explica que "la energía electromagnética de la planta y sus variaciones son lo que determina la música que suena; el sonido no proviene de la planta (ella es como 'la mano' del músico), sino que los sonidos los asigno yo: de acuerdo con la secuencia de notas y el ritmo que la planta propone, intento darle un cauce y me sumo a la improvisación. La interacción con las plantas y sus reacciones a nuestra presencia son por primera vez evidentes para los humanos, cada movimiento, haz de luz o simplemente las condiciones de la habitación en la que se encuentran modifican el sonido en un instante."

Díaz Mathé captura los impulsos producidos por las plantas y, canalizándolos hacia sus sintetizadores, conforma una orquesta viva y orgánica. Los resultados son impactantes: melodías nunca antes escuchadas, timbres nuevos y sorprendentes, ritmos que muestran la gran variedad y riqueza que ofrece el mundo vegetal.

Díaz Mathé captura los impulsos producidos por las plantas, los canaliza hacia sus sintetizadores y así conforma una orquesta viva y orgánica. Fuente: Jardín - Crédito: Gentileza Iván Diaz Mathé

En formato de performance, la música creada por plantas nos transporta, es algo tan novedoso que poca gente lo ha experimentado en persona hasta el momento. Iván Díaz Mathé

Con el título Plant Guided Melodies [melodías guiadas por plantas], Díaz Mathé viene desarrollando su concepto y ofreciendo shows en vivo en Nueva York desde octubre de 2018. Algo así ha hecho en el jardín de esculturas surrealistas que hay en Las Pozas, México. Convocado por la artista Naomi Fisher y la bailarina Elizabeth Hart, fue a documentar la flora del parque y así musicalizar su obra Concrete Flowers que se estrenó en la bienal de Lille, Francia. A fines de marzo de 2020 iba a realizar una muestra de su trabajo en el Jardín Botánico Carlos Thays y fue suspendida por la pandemia.

Antes de la incursión en el mundo vegetal, Iván Díaz Mathé fue productor de bandas como Nairobi, la primera en tocar en el prestigioso festival de Glastonbury (Inglaterra) y en el occidente de África, con su participación en "Back to Africa", festival en Gambia en 2012. Ha trabajado en el exterior, tanto con su sello Crang Records como con sus producciones.

Hoy comanda el estudio Demolition Sounds en Brooklyn, desde el cual ya ha logrado posicionarse en la escena local. Luego de años de producir bandas y shows en vivo, dos de sus pasiones cruzaron sus cauces: plantas y música.

Conforme a los criterios de Más información