El Batman "macrista" del Time Square se cruzó con una militante del gobierno actual y el intercambio de opiniones dejó como saldo un desopilante video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 12:21

El Batman del Time Square volvió a hacer de las suyas en la esquina más famosa de Nueva York, está vez se cruzó con una turista argentina, que se declaró peronista en medio de desopilante diálogo.

"¿Cómo te va tratando el 30%? ¿Estás siendo solidaria?", preguntó con ironía el "súperheroe". El diálogo siempre fue ameno, aunque por momentos se percibe cierta "incomodidad" de la muchacha ante los filosos comentarios de Batman.

Quienes lo siguen al Batman macrista, saben de su manifiesta afiliación política. De hecho, en el video se permite un "vamos a volver".

"Tenés que ser solidaria como dice Fernández", le reclama el encapotado cuando la joven le cuenta que la mayoría de las compras las pagaba en en efectivo y no con tarjetas de crédito.

La grabación desde Manhattan generó una ola de comentarios y miles de usuarios compartieron la reflexión del personaje: "Me encontré con una mujer peronista que NO usa el dólar con el 30 %. ¿Y la solidaridad? Le hice una pregunta al respecto y aquí está su respuesta. Lo que pasa es que los placeres de la vida muchas veces NO se negocian".