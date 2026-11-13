El chef Jordi Cruz explicó cómo condimentar la ensalada: el orden en que se incorpora el vinagre, la sal y el aceite

Vinagre, sal y aceite: el orden en que se incorporan esos ingredientes puede ayudar a distribuir el condimento de una ensalada. El cocinero español Jordi Cruz recomienda empezar por el vinagre, añadir después la sal y dejar el aceite de oliva para el final.

La explicación del chef, difundida en redes sociales y recogida por diversos medios españoles como Directo al Paladar, parte de una cuestión práctica: la sal se disuelve en la parte acuosa del aliño. Al mezclarla antes con el vinagre se busca evitar que queden cristales sin integrar. Por su parte, este ingrediente contiene agua, en la que la sal puede disolverse.

Lo primero que hay que agregar es el vinagre FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Cruz sostiene que, si el aceite se agrega primero, puede dificultar que el mineral entre en contacto con esa fase y quede repartido de forma desigual. La recomendación se refiere a una técnica culinaria concreta; no convierte el vinagre en el único líquido capaz de disolver sal, ya que el agua también puede hacerlo.

Una forma de aplicarla es colocar el vinagre en un recipiente, incorporar la sal y revolver. Una vez integrada, se añade el aceite. Las cantidades se pueden ajustar según el tipo de ensalada, la acidez del vinagre y el gusto de quienes la van a comer.

Otra alternativa es preparar una vinagreta por separado, lo que permite probar el sabor antes de sumarlo a las verduras. También ayuda a repartir el aderezo: en lugar de verter cada ingrediente en un punto del plato, se mezclan y luego se incorpora una cantidad adecuada al conjunto.

Las proporciones de la vinagreta

Entre las fórmulas atribuidas al cocinero aparece una preparación con 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 50 mililitros de vinagre, tres gramos de sal y 15 mililitros de agua. Es decir, tres partes de aceite por una de vinagre. La proporción puede modificarse si se desea una mezcla más ácida o suave.

La vinagreta sirve para conservar diversos alimentos, como las berenjenas

Las versiones consultadas también mencionan ingredientes opcionales como mostaza, miel o pimienta. Para prepararla, se mezcla el vinagre con la sal, se incorpora el agua y después el aceite; por último se bate con varillas o un aparato de cocina hasta integrar.

Al reposar, el aceite y la fase acuosa pueden separarse. Si eso sucede, basta con volver a mezclar antes de servir. La vinagreta no tiene que usarse solo con hojas verdes: también puede acompañar tomates, otras verduras o legumbres frías, según la preparación.

La cantidad de sal de la fórmula corresponde al total del aderezo, no a una porción individual. Si la ensalada lleva queso u otros ingredientes salados, se puede empezar con menos, probar y ajustar.

Las medidas publicadas permiten preparar una cantidad de vinagreta para varias porciones. No hace falta utilizar todo el aderezo de una vez: se puede agregar de a poco y mezclar las hojas o verduras para controlar el sabor. El tipo de vinagre y los ingredientes adicionales cambian el resultado, por lo que la proporción es una referencia adaptable.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.