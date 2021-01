Úrsula Vargues y Horacio Cabak protagonizaron un nuevo round, ahora por la Corte Suprema de Justicia. Fuente: LA NACION

4 de enero de 2021 • 14:26

Úrsula Vargues y Horacio Cabak volvieron a protagonizar por Twitter un fuerte intercambio de opiniones. En esta oportunidad, el disparador fue la edad de los integrantes de la Corte Suprema, un tema al que la modelo le dedicó varios posteos. Sin embargo, el conductor no se quedó callado y se metió al debate.

"Me parece q es hora de cambiar...", escribió Vargues, en su primera publicación, acompañada de la imagen de los cinco integrantes del máximo tribunal. Y continuó: "Yo quiero todo nuevo"; "La Corte Suprema. Son unos viejos acomodados".

Luego, en referencia a Elena Highton de Nolasco -quien tiene un encorvamiento en su columna- escribió: "La segunda vira a la derecha con tal de seguir en su cargo". Y, entre otras tantas frases, la periodista reclamó: "Basta de viejos inco...s. Quiero a gente joven en la Corte Suprema".

Horacia Cabak, entonces, le respondió en su cuenta de Twitter: "Ursi, ¿Quién tomaría el exámen de co...bilidad y cuál sería el parámetro para aprobarlo? ¿Más fácil de cog...r, más apta/o?", le retrucó el conductor de América.

"Me cuentan que el cipayo vende humo está buscando sobrecito", le respondió la conductora de FM La Patriada. Y al rato, con la imagen del texto del tuit de Cabak, añadió: "La próxima arrobame cipayo vende humo. No seas cag...n".

"Ursi, te @ (arrobo) solo cuando me parece. Noto que tenés el insulto latente. No te angusties. Solo me interesaba conocer la vara con la que implementarías tu criterio de selección según el índice de co...bilidad de les jueces", respondió el flamante conductor "Informados de todo" (América) y ahora reemplazante de Iúdica en Polémica en el Bar.

No es la primera vez en la que ambos conductores y ex modelos discuten a través de las redes sociales. De hecho, en noviembre ya habían intercambiado un fuerte cruce de palabras cuando llegó una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.