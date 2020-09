El curioso caso del hombre de 32 años que parece un niño: "No envejezco"

A pesar de parecer un niño, Denís tiene 32 años Crédito: Instagram

Denis Vashurin no es como cualquier persona. Según él mismo afirma, su cuerpo dejó de envejecer a los 13 años. Es que Denis tiene 32 años, pero parece un adolescente. El hombre vive en Primorie, Rusia y en las últimos días su historia recorrió el mundo y sorprendió a todos, luego de una entrevista publicada en YouTube.

De acuerdo al hombre, su vida diaria es complicada, en especial por las percepciones de los otros. Mucha gente no cree que sea un hombre de más de 30 años. Una vez, por ejemplo, lo detuvieron y la policía no creía que fuera un adulto. Las autoridades sospechaban que se trataba de un niño que había pegado su foto en el documento de otra persona. Cuando el oficial confirmó la verdadera identidad, no dejó de hacerle chistes al respecto, según publicó RT.

Denís pide que nadie juzgue a otro por su aspecto físico Crédito: Instagram

Este tipo de situaciones enojan y entristecen a Denis. "No envejezco ¿Por qué tengo que dar explicaciones a alguien siempre?", se lamentó. El ruso pide que nadie juzgue a otro por su apariencia. "No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", lanzó.

Ya de muy pequeño Denis comenzó a notar una diferencia en su crecimiento. En el Jardín de Infantes su ritmo de desarrollo era más lento que el resto, pero su aspecto no afectó su desempeño académico en la secundaria.

Un día hizo "clic" y se dio cuenta lo que le sucedía: "Pensé en cómo sería todo, cómo sería mi vida, si sería difícil para mí", sostuvo. Sin embargo, aseguró que nunca se hizo atender con un especialista para conocer en detalle lo que pasaba.

A pesar de tener el aspecto de un niño, Denis asegura tener los mismos dolores y molestias que un adulto. En la actualidad Denis tiene novia y trabaja en una empresa de energía eléctrica. Para él, es mejor vivir en su pueblo, donde ya es conocido y no tiene que dar explicaciones.