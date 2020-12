La dueña ya les había pedido a los vecinos que no molestaran a su perrita mayor de edad con pirotecnia, sin embargo no solo lo hicieron sino que también la amenazaron Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 19:52

Ella representa a muchas otras mascotas del mundo. Una perrita que vive en Tlalpan, en México, padeció de maltrato animal a causa de la pirotecnia que usaron en su calle. Debido a los cohetes y petardos entró en estado de shock y presentó dificultad para respirar la noche del 25 de diciembre.

En el caso de esta perrita, la dueña ya les había pedido a sus vecinos que evitaran la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo para no asustarla ni que sufriera. Sin embargo, un grupo no hizo caso a su petición y, no solo eso, sino que también amenazaron a la mujer cuando vieron que ella los grababa con su celular.

"Nada más me veo en las redes sociales y vas a ver", mencionó una de las personas que encendía los fuegos artificiales, mientras que otra dijo que también "denunciarían a su perro ante las autoridades". Después de que estas personas se retiraran del lugar, la cuenta de Tlalpan Vecinos llevó a cabo la denuncia en Twitter. Según el testimonio de los vecinos, quienes tiraban la pirotecnia serían empleados de la alcaldía.

"Ahora mi bebé no puede caminar, ni abrir su hocico, ni siquiera puede sostener su cabeza, tuvo convulsiones y nadie se hará responsable de esto", mencionó su dueña.