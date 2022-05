El empleado más fiel: cumplió 100 años y hace 89 que trabaja en la misma compañía

La historia de Walter Orthmann comenzó en 1938, cuando tenía apenas 14 años. Él era el mayor de cinco hermanos y su familia necesitaba dinero, por lo que su madre lo llevó a trabajar a una empresa textil que en aquel entonces se llamaba Industrias Renaux S.A. (hoy, ReneauxView). Oriundo de Brusque, un pequeño prueblo de Santa Catarina, Brasil, su dominio del alemán era muy bueno gracias a la gran comunidad germana allí instalada y, como si esto fuera poco, su tenacidad para el estudio lo hacían un alumno ejemplar. Todas esas cosas combinadas sumadas al paso del tiempo, le permitieron a Walter ganar dos veces un récord Guiness.

Su madre lo llevó a la empresa y Orthmann se ganó el cariño de los empleadores. En sus primeros meses en la compañía llevó adelante tareas como asistente de envío, pero entonces mostraba cualidades para tomar otros desafíos. Así fue como confiaron en él y lo ascendieron a un puesto enVentas en el que permaneció un largo tiempo. Y con el tiempo llegó a convertirse en gerente de esa área.

Pero hasta ahí no hay nada extraño. Un hombre inteligente, con cualidades para crecer en el mundo empresarial y que ingresó desde muy chico en una empresa. Pero el récord que ostenta no es por millones de productos vendidos, colecciones particulares o alguna extraña habilidad; nada de eso. Walter Orthmann llegó con 14 años a trabajar y hoy, con 100 recién cumplidos, nunca abandonó la compañía. El hombre oriundo de Brasil ganó dos veces -la primera en 2019 y ahora batió su propia marca- el récord a la mayor cantidad de años consecutivos en una misma empresa.

Tal como contabilizó la entidad oficial, el 6 de enero cumplió 84 años y 9 días como empleado de ReneauxView. A lo largo de todo ese tiempo vio muchas cosas cambiar, viajó por todo el mundo y todo el país y aprendió una valiosa lección: “una de las partes más importantes del negocio es estar siempre actualizado y adaptarse a diferentes contextos”. “Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo”, reconoce orgulloso. Y es que el 19 de abril de 2022 cumplió los 100 años y está mejor que nunca.

Según consignó Guinessworldrecords, Walter goza de buena salud, hace ejercicio todos los días y tiene una vida tranquila mientras que acude todos los días al lugar que más feliz lo hace: su trabajo. “No me preocupo mucho por el mañana, lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me voy a despertar, hacer ejercicio e ir a trabajar. Hay que ocuparse del presente, no del pasado o del futuro”, resumió él.

“A pesar de nunca haber contemplado batir un récord, creo que mi logro más orgulloso fue haber sido certificado como el titular de la carrera más larga en la misma empresa”, completó. Agradecido y feliz, planea dejar la vara aún más alta porque, con su edad, no tiene pensado retirarse pronto.