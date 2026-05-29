La restauración del monumento milenario más “obsceno” de Reino Unido

Durante siglos, el Gigante de Cerne Abbas se destacó en una colina cerca del pueblo del mismo nombre, en el sur de Inglaterra. Es una figura de tiza de 55 metros que representa a un hombre desnudo que empuña un garrote y cuyo contorno lo convirtió en uno de los monumentos históricos más reconocibles de Reino Unido.

Pero el National Trust, la organización que gestiona el sitio, afirma que los cambios en los patrones meteorológicos están dificultando mantener al Gigante claramente visible en la ladera. Esta semana, el personal y los voluntarios del National Trust colocarán toneladas de tiza nueva sobre la figura para restaurar la nitidez y el blanco brillante de su contorno.

El clima húmedo está "apagando" el contorno del Gigante de Cerne Abbas BBC/ Kevin Church

Luke Dawson, un guardabosques del National Trust que ayuda a cuidar el sitio, afirma que las intensas lluvias invernales están arrastrando la tiza de la ladera con mayor rapidez, mientras que las condiciones templadas y húmedas favorecen el crecimiento de musgo. Señala que este clima más húmedo está teniendo “un efecto de atenuación” sobre el contorno del Gigante, dejándolo más verdoso y menos definido.

El National Trust se muestra prudente a la hora de atribuir estos cambios directamente al cambio climático. “Es una de esas cosas que realmente no podemos demostrar”, afirma Dawson. “Es más bien la observación de lo que estamos viendo allí arriba”.

La organización benéfica estuvo manteniendo el Gigante desde la década de 1920. Sus guardabosques y voluntarios mantienen el contorno definido, volviendo a encalar la figura cada década, con el fin de protegerla de la vegetación y la erosión. Por ejemplo, utilizan ovejas para mantener la hierba corta.

Sin embargo, el National Trust afirma que, junto con las intensas lluvias invernales, los periodos secos que son cada vez más frecuentes en verano hacen que la hierba vuelva a crecer más lentamente y que los bordes de la tiza queden más expuestos y vulnerables a la erosión.

El mundo actualmente es cerca de 1,4°C más cálido de lo que era a finales del siglo XIX, en gran parte debido a la actividad humana y actividades como la quema de combustibles fósiles. La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) señala que el clima del país ya es notablemente distinto al de hace solo unas pocas décadas y prevé que la tendencia continúe hacia inviernos más cálidos y húmedos, y veranos más calurosos y secos.

A finales de mayo, publicó un nuevo informe en el que advierte de que existe casi un 90% de probabilidad de que el mundo registre un nuevo récord de temperatura en los próximos cinco años. El National Trust afirma que estos cambios podrían hacer que el Gigante necesite atención más frecuentemente que cada diez años para que no pierda sus rasgos característicos.

El proceso de volver a encalar la figura podría tardar hasta 15 días en completarse Getty Images

El proceso de encalado

El proceso de volver a encalar la figura podría tardar hasta 15 días en completarse. Unas 300 personas, entre personal y voluntarios del National Trust, participarán en las labores, transportando alrededor de 17 toneladas de tiza fresca por la empinada ladera. El trabajo es físicamente exigente, especialmente debido al calor excepcional que se ha registrado en Reino Unido durante esta primavera.

La tiza antigua se excava cuidadosamente antes de rellenar a mano el contorno del Gigante con material nuevo, un proceso que, según el National Trust, cambió muy poco a lo largo de las décadas. “Es así como lo mantuvimos visible durante siglos”, afirma Luke Dawson, guardabosques del National Trust.

Chloe Baugh y su novio, Joe Ford, trabajan en la espinilla izquierda del Gigante. Ganaron la oportunidad de participar en el proyecto mediante una lotería del National Trust. “No sabíamos que iba a ser uno de los días más calurosos del año”, explica Baugh entre risas. “Me hizo pensar mucho en todas las personas que hicieron esto durante cientos de años”.

El proceso de volver a encalar a mano no ha cambiado en generaciones BBC/ Kevin Church

Este trabajo llega apenas unos meses después de que donaciones públicas ayudaran al National Trust a recaudar US$440.000 para adquirir 138 hectáreas de terreno adicional alrededor de la figura.

La nueva zona protegida incluye pastizales calcáreos ricos en especies, importantes registros arqueológicos y hábitats para fauna silvestre poco común, como la mariposa amenazada Hamearis lucina. El National Trust afirma que la compra le permitirá cuidar no solo la figura en sí, sino también el paisaje más amplio en el que se encuentra, mejorando el acceso, restaurando hábitats y apoyando nuevas investigaciones.

Los misteriosos orígenes del Gigante

La figura desnuda del Gigante, con su garrote, alimentó siglos de especulación. Es “un auténtico lío”, según el historiador local Ian Denness. Algunos sostuvieron que se trata de una antigua figura de la fertilidad, otros de un Hércules romano, o incluso una sátira posterior de Oliver Cromwell.

Sin embargo, un análisis científico de los sedimentos publicado por el National Trust en 2021 sugiere que la figura probablemente fue tallada por primera vez en el periodo sajón tardío, entre los años 700 y 1100 d. C., mucho después de los orígenes prehistóricos o romanos que antes se habían imaginado.

No obstante, este hallazgo no zanjó la cuestión de su significado. En 2024, una investigación de la Universidad de Oxford sostuvo que, aunque el Gigante no tiene origen romano, fue esculpido para representar a Hércules.

Se especuló con que podría haber sido un punto de encuentro para los ejércitos sajones occidentales que combatían a los invasores. Los investigadores sugirieron que, posteriormente, los monjes de la cercana abadía de Cerne reinterpretaron la figura como San Eadwold, un santo ermitaño local asociado con la zona.

*Por Justin Rowlatt