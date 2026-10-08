El estafador de Tinder presentó su propia plataforma digital de citas seguras

Una figura tristemente célebre por estafar mediante plataformas románticas decidió fundar un servicio digital para prevenirlas. Shimon Yehuda Hayut, popularmente llamado “El estafador de Tinder”, presentó Safe Love, un sistema tecnológico orientado a comprobar la identidad real de cada suscriptor.

El estafador de Tinder, el documental de Netflix que cuenta las andanzas de Shimon Yehuda Hayut

El servicio todavía carece de disponibilidad pública. En una entrevista concedida al ciclo británico This Morning, de la cadena ITV, Hayut confirmó el tramo final de los trámites legales y fijó el estreno para las próximas semanas.

Durante la entrevista televisiva, el conductor del ciclo, Ben Shephard, tildó la iniciativa “de pésimo gusto”. A su vez, tras trascender la noticia, la Asociación de Citas y Descubrimientos en Línea solicitó formalmente a Apple y Google la prohibición del servicio en sus tiendas digitales.

¿Cómo funciona Safe Love ?

El protocolo de inscripción exige la presentación de un documento oficial y una autofoto. La plataforma cruza ambos elementos para validar la correspondencia física del usuario. Adicionalmente, el sistema contrasta las imágenes públicas del perfil con el autorretrato inicial. Si la divergencia visual supera el margen del 15%, la herramienta rechaza la cuenta.

Una de las víctimas de El estafador de Tinder en el documental de Netflix

El propósito central apunta a disminuir los perfiles apócrifos y brindar certezas sobre los miembros. Según el creador, la inspiración nace tras un episodio personal con una persona transgénero que motiva un diseño alternativo de control.

Safe Love incluye además un recurso orientado a las citas físicas. La aplicación contempla un botón de alerta destinado a situaciones de riesgo durante el encuentro personal. Al presionar el dispositivo, el teléfono activa la grabación de audio y video mientras transmite la ubicación exacta a las fuerzas policiales. El proyecto trasciende el registro inicial y traslada la protección hacia el momento de la cita.

Los insólitos antecedentes del fundador

El proyecto genera controversia por los antecedentes del promotor. Shimon Yehuda Hayut adquirió fama mundial a partir del documental de Netflix El estafador de Tinder, donde exponen las maniobras para seducir mujeres y extraerles dinero mediante falsas identidades como heredero de un magnate del diamante.

Los registros judiciales incluyen condenas previas por fraude, hurto y falsificación en Israel y Finlandia. Durante septiembre de 2025, la policía detuvo a Hayut en el aeropuerto de Batumi, Georgia, por una orden de Interpol solicitada por Alemania tras la denuncia de una mujer de Berlín sobre una pérdida de 50.000 euros.

Simon Leviev fue condenado por estafar a mujeres GETTY IMAGES

Tras una reclusión preventiva en el penal de Kutaisi y un proceso judicial con riesgo de una década de prisión, las autoridades georgianas decretaron su libertad en noviembre de 2025 debido a la escasez de pruebas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA