El pepino, el limón y la hierbabuena forman una combinación habitual en bebidas refrescantes. Con pocos ingredientes y una licuadora es posible preparar en casa una versión de esta agua fresca, que se caracteriza por su sabor cítrico y sus notas herbales.

La receta requiere dos pepinos medianos, tres tazas de agua, el jugo de tres limones, entre dos y tres cucharadas de miel de abeja y un puñado pequeño de hojas de hierbabuena o menta fresca. También se necesita hielo para servir.

Uno de los detalles que conviene tener en cuenta antes de comenzar es el sabor de la cáscara del pepino. Si resulta amarga, lo recomendable es retirarla. Si no tiene ese sabor, se puede dejar para darle a la bebida un color verde más intenso y un gusto más marcado.

El resultado es una bebida de sabor fresco que se puede tomar a cualquier hora del día. La cantidad de endulzante también se puede modificar de acuerdo con las preferencias de cada persona

La preparación no requiere técnicas especiales. Estos son los pasos:

Lave los pepinos, retire la cáscara si es necesario y córtelos en trozos pequeños.

Exprima los tres limones y reserve el jugo.

Lleve a la licuadora los pepinos, las tres tazas de agua, el jugo de limón y las hojas de hierbabuena.

Agregue inicialmente dos cucharadas de miel y licúe hasta conseguir una mezcla homogénea.

Pruebe la bebida y ajuste la cantidad de miel según el equilibrio que prefiera entre el dulzor y la acidez.

Pase la preparación por un colador fino para retirar la pulpa.

Sirva en vasos con abundante hielo. Puede decorar con una rodaja de limón o unas hojas de hierbabuena.

El resultado es una bebida de sabor fresco que se puede tomar a cualquier hora del día. La cantidad de endulzante también se puede modificar de acuerdo con las preferencias de cada persona.

¿Qué aportan sus ingredientes?

Además de su sabor, los ingredientes tienen características nutricionales que vale la pena conocer.

El pepino está compuesto en gran parte por agua, por lo que aporta líquido a la preparación. También contiene potasio y vitamina K, nutrientes que hacen parte de una alimentación equilibrada.

El limón, por su parte, aporta vitamina C, mientras que la hierbabuena o la menta se utilizan principalmente para dar aroma y un sabor fresco a la mezcla.

El pepino, el limón y la hierbabuena forman una combinación habitual en bebidas refrescantes. Con pocos ingredientes y una licuadora es posible preparar en casa una versión de esta agua fresca, que se caracteriza por su sabor cítrico y sus notas herbales

Es importante tener en cuenta que esta bebida no reemplaza el consumo de agua ni constituye por sí sola un tratamiento para adelgazar o desintoxicar el organismo. Su aporte depende de los ingredientes y las cantidades utilizadas, especialmente de la miel o el endulzante que se agregue.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si no se consume toda la preparación, se puede guardar en un recipiente tapado dentro de la heladera durante uno o dos días.

Otra alternativa es congelarla en hieleras para utilizar los cubos como hielo en otras bebidas. También se puede verter la mezcla en moldes para preparar palitos de helado. Para disfrutar mejor su sabor, se recomienda servirla fría y revolverla antes de consumirla.

Por Juan Jose Rios Arbelaez