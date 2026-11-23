Las efemérides del 23 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Durante la jornada se festeja el Día Nacional de la Defensa Civil, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Cada 23 de noviembre se celebran distintos eventos que pasaron un día como hoy en que el se celebra el Día Nacional de la Defensa Civil en la Argentina.
La efeméride es un homenaje a las personas que colaboraron durante el terremoto de Caucete, ocurrido en la provincia de San Juan un día como hoy, pero del año 1977. Este sismo es considerado una de las peores tragedias naturales que sufrió la Argentina. Sucedió a raíz de un sismo de magnitud 7,4 en la escala Richter que duró alrededor de 20 segundos y dejó 65 víctimas fatales y más de 300 heridos. Además, aquel día se derrumbaron cuatro escuelas y otra decena sufrió daños significativos. Esto dio lugar a grandes grietas en el suelo de metro y medio de profundidad, y las redes viales y ferroviarias fueron altamente afectadas junto con las de riego y drenaje.
Un importante esfuerzo nacional se motorizó alrededor de la asistencia a las víctimas de esta tragedia. Por toda la ayuda brindada por la población en ese contexto, el 17 de noviembre de 1981 se promulgó el decreto 1988 del poder ejecutivo nacional, exactamente a un año de la primera reunión de la Junta Nacional de Defensa Civil, en consideración al accionar de este cuerpo durante el terremoto que sacudió a aquella localidad sanjuanina.
Efemérides del 23 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1887 – Nace el actor británico Boris Karloff.
- 1941 – Nace el músico y compositor argentino Oscar Alem.
- 1958 – Muere el escritor y guionista estadounidense Johnston McCulley, creador del personaje El Zorro.
- 1962 – Nace el político venezolano Nicolás Maduro.
- 1963 – Nace la actriz mexicana Erika Buenfil.
- 1963 – En el Reino Unido se emite el primer episodio de la serie Doctor Who.
- 1977 – En la provincia de San Juan, Argentina, ocurre el terremoto de Caucete. Deja un total de 65 víctimas.
- 1983 – Nace el actor y cantante argentino Gastón Dalmau.
- 1990 – Muere el escritor y poeta británico Roald Dahl, autor del libro Charlie y la fábrica de chocolate.
- 1991 – Muere el actor alemán Klaus Kinski.
- 1991 – Freddie Mercury, líder de Queen, comunica que es portador del virus VIH.
- 1992 – Nace la actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus.
- 2004 – Muere el periodista y conductor argentino Adolfo Castelo.
- 2023: Daniel Noboa Azín asume como el 48° presidente del Ecuador.
- 2024: Racing Club vence 3–1 a Cruzeiro de Brasil en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay y se consagra campeón de la Copa Sudamericana 2024.
- Se celebra el Día Europeo de los Sin Techo.
- Se celebra el Día Nacional de la Defensa Civil en la Argentina.
Más leídas de Lifestyle
- 1
- 2
Cómo preparar agua fresca de pepino y limón y cuáles son sus beneficios
- 3
Tomás Gill, ingeniero en alimentos: “El asado que sobra no va al horno ni queda cubierto con un repasador sobre la mesada”
- 4
Lidia Herrero, especialista en maquillaje: “El chocolate es el delineador ideal para los ojos marrones después de los 50”