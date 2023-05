El estremecedor relato de una adolescente que sobrevivió al ataque de un tiburón en los Estados Unidos

escuchar

Una niña de 13 años apasionada por la biología marina se mantiene implacable después de luchar contra un tiburón durante un feroz ataque que la dejó con 19 puntos de sutura. El incidente ocurrió mientras Ella Reed, estudiante de octavo grado, nadaba con una amiga en una playa de Fort Pierce, Florida, Estados Unidos. Su historia se hizo viral en las redes sociales.

“Recuerdo que respiré con mucha dificultad y luego, cuando se aferró a mi estómago, no pude respirar en absoluto porque pensé: ‘¿Qué diablos está pasando?’”, recordó en una entrevista con Today sobre la terrible experiencia vivida.

Según Reed, el escualo, que ella cree que era un tiburón toro, comenzó a atacar su brazo después de que ella intentara luchar mientras le aconsejaba a su amiga que se dirigiera a un lugar seguro.

“Primero me mordió en el estómago. Y justo cuando me mordió, lo empujé con mi brazo donde me estaba mordiendo para que no llegara a mi estómago, sino a mi brazo”, continuó. “Luego lo golpeé con la otra mano, como si le golpeara la nariz o la cara”.

Ella le dijo al mencionado medio de comunicación que “estaba haciendo todo lo posible para quitármelo de encima”. “Fue todo instinto, pero cuando estás en el momento, realmente no pensás en hacer esas cosas”, dijo Ella. “Ni siquiera quise golpearlo en la nariz, solo estaba tratando de golpearlo en cualquier parte”.

Lista para volver al agua

Su madre, Devin Reed, compartió con la citada publicación que no creía que el ataque hubiera ocurrido hasta que vio las heridas de su hija a través de una videollamada por FaceTime.

“Al principio, pensé que en realidad estaba bromeando, y luego dice: ‘¡No estoy bromeando!’ Y ella tomó la cámara, y la enfocó en su cuerpo, y me congelé y me asusté”, dijo. “Lo primero que hizo fue decirle a su amiga que corriera, no pedir ayuda. Estaba salvando a su amiga”.

Ella Reed sobrevivió al ataque de un tiburón en EE.UU (Foto: NBC News / YouTube)

Después de que el dúo de madre e hija se reuniera en persona, la adolescente fue llevada a un departamento de bomberos cercano antes de ser transportada a una sala de emergencias.

“Pensé que sería mucho más rápido y mejor para ella, ponerla en las mejores manos lo más rápido posible”, explicó Devin.

Si bien la experiencia dejó a Ella con 5 puntos en el torso, 14 puntos en la pierna y problemas para dormir, su madre reveló durante la entrevista que Ella estaba lista para regresar al agua. “Ella dice: ‘Si pasé por eso, se lo mostraré a la gente’”, dijo Devin.

