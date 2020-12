Paul Burrell, el exmayordomo de Lady Di, salió a defender los hechos históricos que se narran en The Crown y asegura que la princesa sufrió mucho más de lo que se puede ver en la serie de Netflix Crédito: Daily Star

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 12:58

Hasta la tercera temporada, la familia real británica disfrutó de la popularidad que le trajo la serie The Crown. Incluso, a muchos les dio pena el amor imposible entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Sin embargo, todo cambió con el estreno de la cuarta entrega de la serie de Netflix, en la que algunos episodios muestran el sufrimiento provocado por el hijo de la reina Isabel a su esposa Diana. De hecho, una importante encuestadora, Focaldata, determinó que para un 23% de los espectadores la imagen de la monarquía empeoró después de ver la última temporada completa.

Ahora, después de que la familia real pidiera que se aclarara al comienzo de cada capítulo que se trata de una ficción y nada más, los amigos de Carlos le dijeron al Daily Mail que "son cosas que sucedieron hace 30 años en un momento muy difícil. Los sentimientos de los involucrados no se consideran. Varios pasajes dolorosos de la vida de los Windsor están siendo explotados para intereses comerciales".

Sin embargo, quien también salió a hablar del asunto es el exmayordomo de Lady Di, Paul Burrell, para decir que él fue testigo del desastroso matrimonio y que la princesa fue humillada en varias ocasiones por su esposo, la amante y también por sus suegros: "Estaba realmente sola", dijo Burrel a The Sun.

De hecho, según Burrell, Diana se sentía mucho más infeliz de lo que muestra la serie. "Carlos simplemente no estaba interesado en Diana y fue todo menos discreto acerca de su aventura con Camilla", relató. En la serie, Josh O'Connor interpreta a Carlos como un hombre frío y franco: "Eso también lo vi detrás de las puertas cerradas del palacio. Estaba casado con una de las mujeres más bellas del mundo, pero no la cuidó. Diana me dijo: 'Cuando me casé pensé que mi esposo estaría ahí, me cuidaría, apoyaría y animaría, pero no lo hace'".

Burrell también hizo una declaración polémica cuando dijo que "ni siquiera recibió el apoyo de sus suegros. De hecho, la familia se había vuelto en su contra. Una vez escuché a la reina madre decir: 'Diana es tan estúpida, ¿no se da cuenta de que los hombres tienen aventuras?'. La familia real no podía soportar lo popular que era Diana entre el público y eso la alejó de todo".

De acuerdo con el exmayordomo, al príncipe Carlos también le molestaba la popularidad de su esposa. "Recuerdo que una vez Diana bajó las escaleras con un hermoso vestido blanco y negro y él le dijo que parecía de la mafia. Incluso desde antes ella ya era infeliz, lo que la llevó a desarrollar un trastorno alimentario. Comenzó justo antes de que se casara, ella misma me lo contó todo", sostuvo Burrell a The Sun.