El hilarante video de Nikki García, la actriz de doblaje detrás del GPS de Google Maps

¿Será real o es ficción? Esa es la pregunta que varias personas se hacen cada vez que escuchan a la particular voz del GPS de Google Maps, la aplicación que te permite ir a cualquier sitio. Si bien en muchas ocasiones es de gran ayuda, en algunas otras Internet nos jugó una mala pasada y solemos darnos cuenta cuando desde el celular se escucha la famosa frase que dice “recalculando”. La protagonista de esos dichos es de carne y hueso y se trata de una mujer llamada Nikki García, quien se hizo viral en las últimas horas tras realizar un divertido doblaje desde el interior de un auto.

A través de Twitter, la joven oriunda de España compartió un clip en donde no dudó en sacar a relucir sus dotes como locutora y comprobó que es la persona que personifica a la asistente de Google Maps. “Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y les he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”, adelantó en la publicación que ya tiene más de 850.000 reproducciones.

El video que compartió la locutora que está detrás de la voz del GPS de Google Maps

Desde el comienzo de la grabación hay una clara evidencia que es ella, precisamente por su inconfundible voz. “En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico”, comenzó a decir García, que se encontraba guiando a dos amigos.

Inmediatamente, su interpretación provocó las risas de los presentes. Sin embargo, ella continuó con las indicaciones a la perfección. “Continúa 100 metros”, expresó al instante. Mientras uno de sus amigos hacía maniobras con su auto, agregó: “Espera he perdido la cuenta, no se cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora”. Una vez que llegaron al destino, Nikki cerró: “Imagino que es por aquí, no lo sé, sino me dejas en este callejón y ya me busco la vida”.

Luego de compartir la publicación, la mayoría de los usuarios se sorprendieron al descubrir quién se escondía detrás de la voz tan reconocida. “Es ella. No lo puedo creer”, escribió un usuario. “Por fin puedo ponerle cara a tu voz”, agregó otra persona. Otros bromearon con la situación y se refirieron a las veces que su voz generó enojo. “La veces que me pusiste nerviosa”, escribió una joven. En tanto, otro tuitero reconoció: “Las veces que discutí yo con esta señora porque me llevó a un lugar que no era”.

Si bien García es reconocida mundialmente por ser la voz de Google Maps, lo cierto es que también se desempeña como cantante y compuso reconocidas canciones como “Run Away” y “Monster”, de su álbum como solista titulado We’ve got something.

Nicky García es una de las locutoras más reconocidas en España Captura Facebook

Además participó en formaciones de jazz y góspel, consagrándose en este rubro luego de sacar un disco junto a la banda española De La Sierra. También interpretó la voz de diversos personajes en películas como El regreso de Mary Poppins (2018) y Aladdin (2019).

Según consignó en una entrevista en Out of the Box , García contó que varias veces cuando se sube a un taxi comienza a relatar las indicaciones del mapa y muchos de los conductores se sorprenden al escucharla. Con ese escenario, reveló que siempre la felicitan por lo bien que imita a la mujer del GPS, pero que nunca descubren que en realidad es ella la actriz que presta su voz a la aplicación.