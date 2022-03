“El drama oculto de Sarah Hyland, la actriz de Modern Family: “Sentís que es tu culpa”

A lo largo de 11 temporadas y 250 capítulos, Modern Family se convirtió en una de las series más aclamadas por la crítica y el público. Ganadora de más de una decena de premios, la historia de la familia Pritchett y sus ramificaciones, en formato de falso documental, consiguió mantener atenta a la audiencia hasta el último episodio, que se transmitió en 2020. Sin embargo, y más allá del humor que se transmitía, Sarah Hyland, quien interpretó a Haley Dunphy, tuvo que lidiar con serios problemas de salud detrás de cámaras.

En una reciente entrevista en Quitters, un podcast conducido por Julie Bowen, quien fue madre de Hyland en la ficción, la actriz comentó que le costó compaginar el agresivo ritmo de rodaje con su estado físico y mental. Además reveló que no recordaba partes del rodaje porque estuvo prácticamente dormida.

Sarah Hyland reveló que grabó escenas de Modern Family mientras estaba dormida (Crédito: Instagram/@sarahhyland)

En ese sentido, expresó: “Tenés que tener un cierto nivel de enfermedad para recibir un trasplante. Y yo estaba por llegar a ese punto. No podía permanecer despierta durante ocho horas seguidas. Estaba exhausta todo el tiempo”. A su vez, añadió que solo reaccionaba cuando tenía que grabar sus escenas.

No obstante, esta no fue la única vez que la actriz habló abiertamente del tema. En enero de 2019 conversó con Ellen DeGeneres en The Ellen Show y fue en esa oportunidad que explicó que padecía una displasia renal, una enfermedad que ocurre cuando el riñón no se forma correctamente en el útero materno por múltiples quistes de diferentes tamaños que provocan malformaciones.

Sarah Hyland durante una entrevista con Ellen DeGeneres en 2019 (Crédito: Instagram/@sarahhyland)

Hyland sufrió graves problemas de salud desde que nació. Vivió su lucha en completo hermetismo hasta los 27 años, cuando decidió abrirse y contar que incluso llegó a tener pensamientos suicidas porque sentía que “era una carga para su familia”.

A sus 31 años, Sarah ya recibió dos trasplantes de riñón. El primero fue a principios de 2012, cuando el donante fue su padre. No obstante, casi seis años después su cuerpo comenzó a rechazar el órgano y fue su hermano quien le dio uno, ya que eran compatibles.

Sarah Hyland le dio vida a Haley Dunphy en Modern Family (Crédito: ABC)

Mientras estuvo con DeGeneres, la actriz comentó entre lágrimas lo mal que estuvo cuando su cuerpo rechazó el primer trasplante: “De alguna manera sentís que es tu culpa, aunque no lo sea”.

Si bien gracias a su hermano tuvo una oportunidad de continuar con su vida, recordó que la recuperación fue muy dolorosa. Mientras todo esto sucedía, de forma paralela, Hyland grababa Modern Family, una combinación que resultó por demás de complicada.

Pese a que en pantalla interpretó su rol de principio a fin, vivía una profunda depresión que la llevó a pensar en el suicidio (Crédito: Instagram/@sarahhyland)

Pero esto no fue lo único con lo que tuvo que lidiar, ya que durante todo el proceso estuvo deprimida. También en el living de Ellen reveló que estuvo “muy cerca” de concretar pensamientos suicidas, ya que tras el segundo trasplante le aterraba fallarle a su hermano. Su mayor temor era que el cuerpo rechazara nuevamente el órgano.

Finalmente, fue luego de abrirse con un amigo y contar cómo se sentía y la manera en que pensaba, fue que Sarah comenzó a ir a terapia. “Cuando decís en voz alta todo eso que pensás a escondidas, si tenés a alguien que te guíe, te darás cuenta de que son ridículas esas ideas, y que hay otro camino mejor”, concluyó.