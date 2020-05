Guido Kazcka no pudo evitar incomodarse frente al humor negro del actor Sebastián Almada

Sebastian Almada fue uno de los invitados a Bienvenidos a Bordo, el programa de El Trece que conduce Guido Kazcka y en el que todas las noches se espera que los participantes hagan el clásico chiste que comienza con "Mamá, mamá...". Esa broma se convirtió en una marca registrada del programa, pero la ocurrencia del humorista dejó a Kazcka sin palabras.

"Mamá, mamá.." dijo Sebastian para dar inicio a otra de sus bromas y fue la interrupción de Guido lo que generó el embarazoso desenlace: "¿Qué? ah, ¿Tenés Mamá, mamá?". A lo que sin filtro e inesperadamente Almada contestó: "No, falleció en 2012".

El silencio incomodo duró unos segundos y de inmediato Guido se percató entre risas tímidas le reclamó: "No... ¿Cómo me dice eso? No, locutor, no... ¡No puede decirme así! Está mal lo que me hizo".

El humor negro del final hizo que el video se viralizar rápidamente. "Si tenías un chiste con mamá mamá me refería" , le planteó Guido y con picardía Sebastían le respondió: " Ahora sí, si tengo y preparé".