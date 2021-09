El increíble antes y después del “dragón humano” luego de 20 cirugías

En 1997, Tiamat Legión Medusa decidió iniciar una transformación de su cuerpo tras ser diagnosticado con una enfermedad. Desde entonces no paró y hasta ahora ya lleva gastados más de US$ 80.000 entre cirugías, implantes y tatuajes para alcanzar su objetivo: ser una criatura sin género. Esta vez, el dragón humano reveló imágenes de su apariencia antes de embarcarse en el viaje de su vida.

A lo largo de los años, Tiamat, que prefiere que lo llamen “La dama dragón”, decidió someterse a un sinfín de cirugías para reducirse las orejas, la nariz, la lengua (que fue partida en dos) y 18 implantes en el cráneo que simulan ser pequeños cuernos, que van en juego con sus tatuajes. Ahora, su objetivo es someterse a la castración y que se le implanten gnashers (dientes falsos) para ser un verdadero dragón humano.

La dama dragón se ha sometido a más de 20 cirugías y planea seguir sumando hasta convertirse en una verdadera criatura sin género

Si bien, con este último procedimiento, su intención no es que le salga un “veneno real” de los colmillos, esto lo “lleva en el corazón”, según cita el medio inglés Lad Bible las palabras de Tiamat. “Puede ser una combinación de algo bueno o no tan bueno, dependiendo de una situación particular y de cómo trato a las personas que son agradables, respetuosas o malas y feas conmigo. Mi lema es que cada uno hace lo que le parece”, dijo.

La dama dragón también mostró imágenes de su apariencia antes de iniciar su transformación tras ser diagnosticado con HIV, cuando aún llevaba el nombre de Richard Hernández. En las fotografías se puede ver a una persona completamente distinta a su actual apariencia, que fue motivada de esta forma por un sueño en el que lidiaba con serpientes que lo mordían y que tuvo un gran efecto en su vida.

La foto de la dama dragón cuando aún no había iniciado su transformación

“Esta es mi forma de lidiar con la vida y la mano que me dieron. Puede que no sea la forma en que otros habrían manejado las cosas, pero esta es mi vida y haré las cosas a mi manera, y seguiré en el camino al ritmo de mi propio tambor”, sostuvo y a su vez añadió que esta es su forma de “batallar con el sufrimiento”.

“Habiendo estado en el infierno y soportado tanta crueldad a manos de los humanos, convertirme en algo de otra especie es mi propia manera de lidiar con el dolor y la angustia espiritual, emocional y psicológica que sigue atormentándome”, afirmó sobre su decisión de llevar adelante su nuevo estilo de vida.

Su proceso comenzó en 1997 después de un sueño con serpientes

La dama dragón ahora tiene 60 años y planea seguir su proceso y conocer a alguien con quien compartir sus días. En los próximos meses se someterá a una penectomía, que es un proceso en el que le quitarán el miembro para que pueda convertirse en el “primer dragón sin género del mundo”. Para 2025 espera estar completamente transformado tal y como lo soñó.