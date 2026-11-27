La Navidad es una oportunidad para renovar la decoración y reorganizar diferentes espacios del hogar. Entre las alternativas para incorporar elementos naturales durante esta temporada está la lengua de suegra, una planta que, según las creencias del Feng Shui, se relaciona con la protección, la prosperidad y el equilibrio energético.

Su ubicación dentro de la vivienda cobra especial importancia para quienes siguen esta tradición oriental. Por eso, antes de instalar el árbol y los adornos decembrinos, conviene identificar cuáles son los rincones recomendados y qué condiciones favorecen su conservación.

En el Feng Shui, su estructura se asocia simbólicamente con la protección y la energía activa Freepick

¿Dónde ubicar la lengua de suegra para atraer prosperidad?

La lengua de suegra, cuyo nombre científico es Sansevieria trifasciata, se distingue por sus hojas alargadas y verticales. Es apreciada como planta de interior por su resistencia y sus sencillos cuidados.

En el Feng Shui, su estructura se asocia simbólicamente con la protección y la energía activa. Uno de los lugares recomendados para ubicarla es a un costado de la entrada principal, sin bloquear el paso ni colocarla directamente frente a la puerta.

Otra alternativa es el sector sureste de la vivienda, orientación que el mapa Bagua relaciona con la riqueza, la abundancia y la prosperidad económica. También puede ubicarse en el sector este, asociado con la salud y el bienestar familiar.

Los recibidores y las esquinas amplias de la sala también pueden funcionar como espacios adecuados, siempre que tengan iluminación natural y permitan mantener la circulación despejada.

¿Qué lugares se deben evitar durante Navidad?

Aunque es una planta resistente, hay espacios que no resultan convenientes para su ubicación. Los pasillos estrechos son uno de ellos, especialmente durante las reuniones familiares, cuando aumenta el movimiento de personas por la vivienda.

También se recomienda evitar los ambientes demasiado saturados de adornos. Por su forma vertical y sus hojas puntiagudas, la lengua de suegra puede competir visualmente con el árbol de Navidad y otros elementos decorativos.

Los baños oscuros y húmedos tampoco son una buena alternativa. Asimismo, conviene mantenerla alejada de la cocina, las fuentes directas de calor y las corrientes de aire frío, que pueden afectar su conservación.

La lengua de suegra tolera espacios con poca iluminación, pero se desarrolla mejor cerca de ventanas con luz natural indirecta Unsplash

Cuidados para mantenerla saludable durante las fiestas

Además de elegir una buena ubicación, es importante prestar atención a las condiciones ambientales. La lengua de suegra tolera espacios con poca iluminación, pero se desarrolla mejor cerca de ventanas con luz natural indirecta.

El riego debe ser moderado. Lo recomendable es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a agregar agua. Una maceta con buen drenaje también ayuda a prevenir la acumulación de humedad y la pudrición de las raíces.

En ciudades de clima frío o de altura como Bogotá, es importante protegerla de las corrientes de aire y evitar temperaturas inferiores a los 10 °C. También conviene mantenerla separada de velas, adornos pesados y conexiones eléctricas.

Finalmente, limpiar el polvo de sus hojas con un paño seco o ligeramente húmedo permite conservar su apariencia y aprovechar mejor la luz disponible.

De esta manera, la lengua de suegra puede integrarse a la decoración navideña sin ocupar demasiado espacio. Más allá de las creencias del Feng Shui, mantener el orden y proporcionar los cuidados necesarios permitirá conservar esta planta como un elemento natural dentro del hogar durante las celebraciones de fin de año.

Por María Paula Lozano Moreno