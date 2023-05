“El mar se prendía fuego”. Lo declararon muerto pero a los 6 días apareció vivo en la puerta de su casa

El 10 de mayo de 1982, el buque mercante Isla de los Estados navegaba en solitario en el canal que separa la isla Soledad de la isla Gran Malvina cuando fue atacado por la fragata Alacrity; solo hubo dos sobrevivientes

Mariano Chaluleu LA NACION

La idea de que hubiera sobrevivientes sonaba descabellada. El ataque británico había sido letal. El ARA Isla de los Estados recibió quince cañonazos británicos. Voló en miles de pedazos. Para colmo, su final no fue tan simple: no explotó y se hundió. El impacto de los torpedos, primero, causó un incendio en toda su estructura. Después se rompió el casco y comenzó a entrar agua por todos lados. Luego estallaron las minas que estaban almacenadas en la bodega y su la estructura se derritió. Se deformó de tal manera que muchos marinos quedaron atrapados, sin poder salir. Por último, el buque empezó a derramar su combustible de tan alta la flamabilidad que el mar se prendió fuego.

El Isla de los Estados era un buque mercante. Sus fabricantes nunca habrían imaginado que le tocaría estar en una guerra. ¿Cómo terminó en ese lugar? Bueno, su historia comienza dos meses antes, en marzo de 1982.

Así lucía el Isla de los Estados antes de la guerra.

En las semanas previas a la guerra de Malvinas, el gobierno militar pensó en darle uso a los buques mercantes. Pensaban que serían útiles por dos razones. Primero, porque sus tripulantes conocían muy bien la zona. El Isla de los Estados había navegado durante años entre la Argentina y el archipiélago de Malvinas. Se lo conocía como el buque “ovejero”: en una jaula llevaba madera a los isleños y ellos lo devolvían lleno de lana. Ese era el intercambio regular. Segundo, porque hacía falta una “ayuda extra” para transportar armas, soldados, explosivos...

Estaba decidido. Ese navío iría a Malvinas. Solo faltaba asignarle una tripulación militar, ya que todos los marinos que trabajaban en él eran civiles. El elegido para ser el capitán fue el Capitán de Corbeta Alois Payarola, de 37 años, que por entonces trabajaba lejos del campo de acción: era profesor.

“Estaba dando clases, cuando me interrumpieron”

Payarola, que hoy tiene 77 años, recuerda: “Yo me desempeñaba como profesor de guerra antisubmarina en el CIAO (Centro de Instrucción y Adiestramiento en la Operación). El momento fue bastante traumático. Yo estaba en el aula, con la tiza en la mano y alumnos en frente, y vino el director del instituto, el capitán Clerici, y me dijo: ‘Payarola, suspenda la clase’”.

“Yo pensé ‘ah, la pelotita, qué macana me habré mandado’. Los alumnos también miraban sorprendidos. Clerici me sacó del aula y me ordenó que me presentara de inmediato a las autoridades del comando de la flota. Yo le pedí explicaciones, pero me dijo que no sabia nada”.

-¿A dónde lo llevaron?

-Me llevaron a un cuarto chiquito. No me lo olvido más. Estaba el capitán Bonzo, que ya era comandante del Crucero Belgrano, y otras autoridades de la Armada. Y me dijeron: “Mire, lo que le vamos a decir ahora, poca gente lo sabe. Se ha tomado la decisión de recuperar las islas Malvinas, y usted ha sido designado comandante del transporte Isla de los Estados. Tiene dos horas para ir a su casa. Despídase de su familia. No le puede decir nada a nadie de esto. Luego regrese para recibir instrucciones”. Fui a casa y volví.

-¿Cuál fue su primer medida como comandante del buque?

-Le pedí a mis superiores que permitieran que fuera yo quien designase a los tripulantes. Dije que era fundamental que tuvieran dos características: que fueran voluntarios y solteros.

-¿Por qué?

-Porque tenía la premonición de que lo que nos ordenaban conllevaba demasiado riesgo.

El ARA Isla de los Estados navega por la bahía interior de Puerto Argentino

“Se sorprendieron con mi pedido, con mi condición. Pero Bonzo, rápidamente, dijo: ‘Bueno, la gente puede salir del crucero General Belgrano’. Y así fue cómo el personal militar que embarcó, excepto yo, era gente del Belgrano”, agrega Payarola.

Días después, Payarola viajó en avión a Puerto Deseado, que es donde estaba amarrado el Isla de los Estados. Era abril de 1982. Así recuerda aquel día: “La impresión fue tremenda. El muelle estaba totalmente colapsado con material del ejército. Y estaba el equipo pesado del regimiento 25 , que era el que comandaba Mohamed Alí Seineldín”.

Un día después, zarparon rumbo a las islas Malvinas con 25 tripulantes: 6 marinos de la Armada y 19 civiles.

“Una vez embarcados, ya en el mar, le comuniqué a todos que nos íbamos a recuperar las Malvinas. Recuerdo la euforia de toda la gente. Todos gritaron ‘¡Viva la patria!’, era una cosa de locos... Pero, por supuesto, después vino un prolongado silencio, en el que cada uno habrá pensado las consecuencias personales que les acarrearía esa decisión”.

El Isla de los Estados había sido adaptado para la guerra, por lo que la distribución de los espacios no fue de lo más cómoda.

“Muchos de los soldados iban en la bodega, junto a los cañones, las municiones, la leña...Y, para colmo, el día que zarpamos nos agarró un temporal tremendo, una cosa que no había visto nunca en mi vida. Entonces hubo que cerrar las tapas de la bodega. Quedaron encerrados ahí abajo, con nada más que una lucecita chiquita, 3 metros por debajo de la línea de inmersión. Durante más de un día no les pudimos abrir la puerta, por el temporal. Ni si quiera podíamos llevarles comida. Para ellos, debe haber sido un viaje terriblemente incómodo”, dice Payarola.

El capitán Alois Payarola

“Teníamos 22 minas explosivas”

-¿Qué hicieron al llegar a Malvinas?

-Llegamos unos días después del 2 de abril. Ahí nos comunicaron un cambio de órdenes. Primero se había pensado que hiciéramos sucesivos traslados hacia el continente llevando carga pesada. Pero después decidieron que permaneciéramos en allí para hacer “tareas logísticas”.

-¿Qué tipo de tareas logísticas?

-Al principio, teníamos que ir consolidando posiciones en las islas. En distintos lugares: Puerto Argentino, bahía Zorro Oeste, Darwin, Howard, en todos los pequeños establecimientos. Íbamos, y una vez allá, la gente del ejército le pedía a los locales que entregasen sus armas, si es que las tenían, y tomaban control. Luego nos pidieron que fondeásemos campos minados. Teníamos 22 minas en la bodega, y había que poner todas. Eran peligrosas de manejar de por sí, a pesar de que tienen seguro, nunca sabés...

-Además, su buque no estaba diseñado para fondear campos minados.

-Claro, hubo que adaptarlo. En un buque minero, vos las soltás desde la popa y te alejás, navegando. Hay rieles que te ayudan a moverlas. Nosotros las soltábamos por los costados con una grúa. Era peligrosísimo. Un día, se nos cayó una adentro. No explotó de milagro... Tuvimos la dichosa honra de ser el primer buque que se “auto-minó” en la historia.

El ARA Isla de los Estados fondea en Puerto Groussac, al lado de Puerto Argentino, en abril de 1982. Foto tomada por Marcia Marchesotti,la Pilotina de Radiocomunicaciones del buque "Río Cincel", desde el mismo "Río Cincel"

Durante el conflicto con Inglaterra, la Armada optó por una estrategia arriesgada respecto a los campos minados. Decidió filtrar información sobre estos, para que los ingleses supieran que existían. Asustarlos, en otras palabas, advertirlos. Se dio a conocer un buen número de campos minados; unos reales, otros ficticios.

En consecuencia, las fuerzas británicas supieron que había buques argentinos realizando esa tarea: entre ellos, el Isla de los Estados. Entonces Payarola y compañía pasaron a ser uno de los “más buscados” de la Armada más poderosa del mundo.

-¿Cómo hacían para filtrar la información?

-Una vez, nos ordenaron que mostrásemos las minas en frente de los habitantes isleños, así ellos les avisaban a los ingleses.

-¿Usted estaba de acuerdo con esa estrategia?

-Y... ahí estaba la contracara, al menos para nosotros. Sabíamos que cuando saliéramos del canal, seguramente habría un submarino inglés esperándonos... Nosotros estábamos convencidos de que corríamos un riesgo serio de ser hundidos”.

“Vimos una enorme bengala que se encendió encima nuestro”

El 1 de mayo comenzó la operación “Black Buck”: los primeros bombardeos de la flota británica sobre Malvinas. El Isla de los Estados, que ya había terminado de fondear los campos, recibió, al igual que todos los buques mercantes argentinos que trabajaban en la zona, la orden de “dispersarse”.

“Cada uno buscó refugio en la costa de las islas, especialmente en las bahías chiquititas. Había que ir y esperar a que pasara el bombardeo, en lo posible, en un lugar donde estuviéramos bien escondidos. Nosotros entramos en una pequeña caleta”, dice Payarola.

“Al día siguiente, el 2 de mayo, hundieron al Belgrano. Cabe recordar que muchos de los tripulantes a bordo de nuestro buque venían del Belgrano. Todavía recuerdo sus caras de preocupación...”, agrega.

El ARA Isla de los Estados en la Bahía Fox de la isla Gran Malvina. Abril de 1982 César Fragni

-¿Qué hicieron después de que cesaran los primeros bombardeos?

-Tuvimos que cruzar el estrecho. El 10 de mayo nos ordenaron que fuéramos hacia Puerto Howard (Puerto Mitre). Partimos de noche, estábamos cruzando el estrecho, y el clima era pésimo: la peor meteorología, muy baja visibilidad. En un momento, nos explota encima una “granada estrella”, una bengala enorme. Nos iluminó con mucha fuerza, delató nuestra posición, y eso es una sensación horrible, te sentís como una liebre, como una presa.

-¿Cómo reaccionaron?

-Había poca gente despierta, era de noche, muchos estaban durmiendo. De a poco, la gente empezó a subir al puente de mando para ver qué pasaba. Pero justo se produjo una explosión muy grande.

-Fueron atacados.

-Se empezó a sentir el impacto sobre el buque. Volaron los vidrios, volamos en mil pedazos . Era el buque Alacrity, de la marina inglesa. Años después, un comandante inglés me comentó que el Alacrity, así como nosotros, estaba en su propia misión “suicida”. Lo habían enviado a navegar por ahí “para ver si había minas”.

-Y luego, ¿qué pasó?

-Yo no sentía nada. Estaba aturdido. Empecé a tocarme las piernas, el torso, para comprobar si no estaba herido. El buque empezó a escorar hacia estribor. O sea, a hundirse hacia la derecha. A nosotros nos habían enseñado que en caso de un siniestro, los buques siempre se abandonan hacia el lado por el cual se están hundiendo.

Durante la guerra, el ARA Isla de los Estados operó en el canal que separa la isla Gran Malvina de la Isla Soledad

“El buque, literalmente, explotó”

“Yo salí al revés: por la izquierda. Había dos personas intentando tirar una balsa al agua, era dantesco… Explotaba todo: las municiones que llevábamos en las bodegas y el combustible. El buque, literalmente, explotó”.

-¿Cómo logró salir?

-Salí por la izquierda. Fue difícil trepar hacia afuera, el barco se me venía encima. Había mucha pendiente. Pero justo había dos personas: el mayordomo Sandoval y el marinero López. Juntos logramos tirar la balsa al agua. El primero en tirarse fue López. No sabía nadar… pero tuvo suerte, cayó justo en la balsa. Después fue el turno de Sandoval, pero falleció, término muy mal herido; es muy probable que lo haya tomado la hélice. Yo me quedé un tiempo sentado en el casco del buque. Me tiré al agua después”.

“Estaba solo, en el agua, con principio de congelamiento. Mi linterna estaba soldada a mi mano, por el hielo. Pero estaba prendida. Fue así que me vio López, que seguía flotando en la balsa, junto a Bottaro, el primer oficial del buque. Se acercó y me levantó. Fue un milagro”

-¿Decidieron quedarse en la balsa y esperar?

-No, yo dije que en algún momento había que tirarse al agua, porque si no, la corriente nos iba a sacar del estrecho. Entonces me até a la balsa con una soga larga, me tiré y empecé a nadar. Pude llegar a la costa.

–López y Bottaro habían quedado en la balsa.

-Claro, pero yo seguía atado, entonces empecé a tirar y los empecé a “traer”. Era difícil, porque en la costa había unas algas grandes que se enredaban con todo. Yo tiré hasta que la balsa no pudo avanzar más. López llegó a la costa, pero Bottaro falleció ahogado. Se hizo de noche y dormimos a la intemperie. Nevaba, hacía muchísimo frío... Al día siguiente, dejamos el cuerpo de Bottaro en un lugar protegido, subimos unas lomas y vimos una especie de casita en el horizonte. Fuimos y entramos. Ahí sobrevivimos 6 días.

-¿Qué comieron? ¿Qué tomaron?

-No comimos nada. Había ovejas. Al principio intentamos agarrar alguna, pero apenas nos acercábamos se escapaban. En cambio, no tuvimos problemas para tomar agua. Llovió mucho esos días, tomábamos de los charcos.

-¿Cómo combatieron el frío?

-Nos sacamos toda la ropa. Había fardos enormes de lana que decían “Swan island”. Recién ahí tomé conciencia de dónde estaba. Porque hasta ese momento no sabíamos a dónde habíamos llegado.

El círculo rojo marca la isla "Cisne", en inglés "Swan Island", que es donde Payarola y López sobrevivieron 6 días

“Nos vieron y nos rescataron”

-¿Pensaron que podrían morir?

-Enseguida comprendimos que no teníamos posibilidad de salir por nuestros medios de la isla. Estábamos incomunicados. Era muy poco probable que alguien nos encontrase en esa isla. La posibilidad de que todavía hubiesen buques argentinos navegando por esa zona era casi nula.

-¿Usted creía que los habían dado por muertos?

-Yo imaginaba lo que estaba pasando. La Marina había esperado uno, dos, tres cuatro días, y luego irían a descartar distintas hipótesis. Al quinto día, el capitán Clerici, el que nombré al principio, fue a mi casa. Se puso el saco naval, visitó a mi mujer y le avisó que yo estaba muerto.

-Pero, al mismo tiempo, ocurría un milagro...

-Nosotros seguíamos en la isla. El buque Forest, que era argentino, se quedó en zona buscando sobrevivientes. Hasta que en un momento pasó cerca de nuestra isla, nos vio y nos rescató. No sé cómo nos vieron... Nosotros estábamos envueltos en lana, parecíamos dos yetis del Himalaya. Así embarcamos en el Forest, donde fuimos bendecidos con otro milagro.

-¿A qué milagro refiere?

-Primero buscamos el cuerpo de Bottaro, no podíamos dejarlo ahí. Lo embarcamos y continuamos navegando. En un momento, aparecieron dos aviones Harrier ingleses. Se nos venían encima y yo pensaba: “No puede ser, ¿otra vez?”. Me puse detrás de una bolsa de papas y agarré mi pistola. Tenía una enorme sensación de injustica. Pero ocurrió otro milagro: los aviones, que estaban a nada de dispararnos, desistieron del ataque a último minuto. Levantaron vuelo y se dirigieron hacia otro lado.

“Al día siguiente, un helicóptero nos trasladó a Puerto Argentino, donde me esperaban mis superiores. Querían saber la lista de quienes estaba a bordo en momento del hundimiento. Habíamos tenido tantos relevos que no sabían muy bien quién había quedado a bordo del Isla de los Estados”, comenta Payarola.

El 10 de mayo de 2022, se cumplieron 40 años del hundimiento del ARA Isla de los Estados. El Ministerio de Defensa organizó un acto para homenajear a sus tripulantes y a todos los marinos mercantes que participaron en la guerra de Malvinas. Alois Payarola es el cuarto hombre; está al lado de Jorge Taiana, Ministro de Defensa.

“Volamos rasante para evitar ser detectados por los radares. Nos dejaron lejos de Puerto Argentino. En un momento, apareció un camioncito de la Armada y paró a 50 metros de donde estábamos. Se bajó una persona: era el padre Sosa, el cura de la capilla de Puerto Belgrano. ¡Yo lo conocía bien! Pero el tipo, al reconocerme, se sube al camión, agitado, asustado, y se fue... ‘No, no, no... no puede ser’, lo escuché decir sorprendido”.

-¿Qué sucedió?

-Claro, el tipo había hecho una misa en nombre de todos los muertos. Creía que habíamos muerto, no podía creer que López y yo estuviéramos vivos.

Después, el camión subió a Payarola y López y los llevó a Puerto Argentino. Allí, viajaron en avión hacia sus respectivas ciudades. Payarola volvió a reencontrarse con su mujer y su familia, y su carrera naval continuó.

Sin embargo, advierte: “Por supuesto que uno no vuelve a ser la misma persona. Te queda la duda existencial de por qué hay personas que sobreviven y otras que no”.

Y agrega: “Me encantaría reconocer a los marinos mercantes que, a pesar de no ser militares, siempre quisieron estar a bordo”.