Para qué sirve forrar los cajones con papel de aluminio y por qué recomiendan hacerlo

Cada vez son más las personas que recurren a trucos caseros para resolver tareas del hogar de forma simple y económica, muchos de los cuales se vuelven virales en redes sociales. En ese contexto, uno de los que más se repite en cocinas de todo el mundo es el de forrar los cajones con papel de aluminio, una práctica que, lejos de ser un mito o una moda pasajera, tiene una efectividad comprobada en el día a día.

El papel de aluminio, además de ser un material económico y fácil de conseguir, puede convertirse en un gran aliado en la cocina cuando se utiliza para forrar estantes o cajones. Su uso permite proteger estos espacios de derrames, grasa y suciedad, lo que se traduce en una solución práctica para mantener el orden y la limpieza sin demasiado esfuerzo.

El papel aluminio es un gran aliado para distintas tareas del hogar (Foto: Freepik)

Los beneficios ocultos del papel de aluminio

Entre sus principales ventajas, actúa como una barrera contra la humedad, evitando que la madera de los cajones absorba vapor y se deteriore con el tiempo. A su vez, simplifica al máximo la limpieza: ante cualquier derrame, basta con retirar el papel y reemplazarlo por uno nuevo, sin necesidad de frotar. Incluso ayuda a reducir la electricidad estática, algo útil en cajones donde se guardan bolsas o film, que suelen pegarse entre sí.

Paso a paso: cómo usar papel de aluminio para proteger tus cajones

El secreto para mantener los utensilios en mejores condiciones (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Aplicar este truco en los cajones de la cocina es rápido, sencillo y no requiere materiales extra, por lo que en pocos minutos ya se pueden notar sus beneficios:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco para retirar polvo o restos.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba, para aprovechar mejor sus propiedades.

Presionar bien en los rincones para evitar burbujas o pliegues.

Como todo recurso práctico, su efectividad también depende del mantenimiento: cuando el papel esté manchado, húmedo, arrugado o deteriorado, conviene reemplazarlo directamente para conservar sus beneficios. En cajones de uso frecuente, como los de cubiertos, el recambio puede hacerse una vez al mes, mientras que en aquellos que se utilizan menos puede durar mucho más tiempo.