Gabriel Rolón: “La vida se trata de ganar con generosidad y perder con dignidad”

A lo largo de nuestra vida podemos plantearnos distintos proyectos y no siempre tienden a salir como esperamos. En eso es donde reparó Gabriel Rolón durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), donde indicó que depende nuestro bienestar de cómo interpretamos las fallas y cómo las afrontamos.

El psicólogo y escritor ahondó en que el verdadero valor reside en actuar bajo principios éticos y demostrar entereza ante los fracasos. Al vivir de acuerdo con los propios valores, una persona puede sentir orgullo de su identidad tanto en los momentos de alegría como en los de profundo dolor.

Gabriel Rolón: "La vida es un lugar donde a veces hay cosas que salen bien, hay veces que no" (Fuente: UrbanaPlay)

“La vida es un lugar donde a veces hay cosas que salen bien, hay veces que no. El tema es si vos la enfrentás tranquilo de quién sos; no te voy a decir siempre orgulloso, pero con esa sensación de estar a la altura de cómo vos querés enfrentarla”, inició el psicólogo con sus análisis.

Gabriel Rolón: "A veces se gana, a veces se pierde" (Fuente: UrbanaPlay)

Y remarcó que a veces se gana y a veces se pierde. “Se trata de ganar con generosidad y de perder con dignidad. La vida se transita por un buen camino y uno puede estar orgulloso de quién es, le salgan bien o le salgan mal las cosas. De, o te nazca un hijo o se muera un padre, porque en la vida pasan todas estas cosas”, explicó.

De esta forma, Rolón insistió en que la vida tiene contrastes inevitables que requieren una postura firme y coherente, pero que la meta es transitarla con una tranquilidad interna que trascienda cualquier circunstancia externa.