El niño que se volvió viral tras sufrir bullying formará parte del spin-off de Mad Max: Fury Road

En 2020 se viralizó un video de un niño australiano -llamado Quaden Bayles- que lloraba y le pedía a su mamá un cuchillo para “terminar con su vida”, dado que era víctima de bullying en la escuela por su enanismo. Ahora, el joven formará parte de una película muy taquillera.

George Miller, cineasta australiano y creador de la saga Mad Max, reveló en una entrevista al Sydney Morning Herald que le dio un pequeño papel a Quaden para la secuela de Fury Road, llamada Furiosa.

Esta no es la primera vez que el niño participa de una película de este director, este año fue parte de Three Thousand Years of Longing.

El niño se hizo viral tras sufrir bullying por su condición.

“Fue bueno para nosotros y fue bueno para él. Hizo un trabajo tan bueno en la película que obtuvo un pequeño papel en Furiosa”, manifestó Miller. La secuela distópica tendrá como protagonistas a Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Se espera que llegue a los cines a nivel mundial en mayo de 2024.

Sobre la cinta, Miller explicó: “Mientras que Fury Road esencialmente sucedió durante tres días y dos noches, esto sucede durante muchos años. Intentás hacer películas que sean ‘exclusivamente familiares’. Esta será familiar para aquellas personas que conocen Mad Max, y en particular Fury Road, pero también será única. Tenemos vehículos construidos, acrobacias preparadas y estábamos bien metidos en ese proceso, esta es una historia que no puedo esperar para ver en un cine.”

El trágico video de Quaden

El niño, víctima de bullying, se hizo conocido a nivel mundial a raíz de un video que compartió su mamá en Facebook donde él relataba lo mal que la pasaba en la escuela. “Solo quiero apuñalarme en el corazón”, decía con lágrimas en los ojos.

Yarraka Bayles subió el video desde la angustia y se encargó de hacer pública toda la situación que afectaba a su hijo. Su objetivo fue dejar un mensaje de concientización para que sepan el daño que puede hacer el maltrato escolar.

El desgarrador llanto de un chico con enanismo al salir del colegio - Fuente: Facebook

“Acabo de ir a buscar a mi hijo a la escuela, llamé al director y quiero que la gente sepa los efectos del bullying. Esto es lo que hace”, manifestó la mujer en declaraciones a los medios australianos.

Si bien reconoció que al principio dudaba de hacerlo público, luego remarcó que lo que la impulsó fue ver sufrir tanto al pequeño: “Se notaba que estaba muy incómodo, no quiere que la gente sepa cuánto lo está afectando, es tan fuerte pero son pocos los momentos en los que lo ves desmoronarse. Fue desgarrador verlo, me hizo sentir impotente”.

En esa misma línea, completó: “Este es el impacto que tiene el bullying en un chico de nueve años que solo quiere ir a la escuela, recibir educación y divertirse, pero cada día que viene algo malo le sucede. Quiero que la gente sepa cuánto nos duele como familia”.