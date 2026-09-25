El nombre de niño inspirado en la mitología romana que cada vez más papás eligen en Argentina

Elegir el nombre de un recién nacido es una de las tareas más complicadas que existen. Mientras algunos padres prefieren mantener una tradición familiar, otros buscan alternativas que tengan un significado especial, una pronunciación sencilla y una historia que trascienda generaciones.

En ese contexto, los nombres de origen romano volvieron a ponerse en tendencia en nuestro país. En particular, el nombre Apolo comenzó a ser elegido cada vez más por ser un nombre sencillo, fácil de pronunciar y con una antigua historia de fondo.

Según la tradición del Imperio, Apolo era hijo de Júpiter (el equivalente romano de Zeus) y Latona (el nombre romano de Leto). Tenía un talento innato por la música, con la que entretenía a los dioses tocando su lira. A su vez, poseía grandes talentos como cazador, arquero y atleta.

Apolo es uno de los nuevos nombres en tendencia en Argentina (Foto: Pexels)

Los romanos también lo consideraban el protector de la agricultura, la ganadería, la verdad y quien pasó algunos de los conocimientos más importantes sobre la medicina a los mortales.

Su significado es objeto de gran debate, ya que existen diversas interpretaciones. Pero el más aceptado es “fuerza”.

¿Cómo se escribe Apolo en otros idiomas?

Uno de los rasgos más particulares del nombre Apolo es la gran cantidad de variantes que desarrolló a medida que el nombre se extendió por diferentes regiones del mundo.

Inglés e italiano: Apollo

Apollo Francés y alemán: Apollon

Apollon Ruso y búlgaro: Apolon

Significado del nombre Apolo

¿Qué personalidades famosas se llaman Apolo?

A este nombre no solo se lo conoce por el dios griego, sino también por la misión Apolo 11 llevada adelante por la NASA en el año 1969. A su vez, existen gran cantidad de personalidades famosas que supieron lucirlo con su impronta y que inspiraron a muchos más padres a elegirlo.

Apollo Creed, el gran rival de Rocky, que inspiró a muchos padres de finales de los 70 y principios de los 80 a elegir este nombre para sus hijos (Foto: Rocky, Carl Weathers, Sylvester Stallone)

Uno de los más famosos fue Apollo Creed, el famoso personaje de la saga de películas Rocky, interpretado por Carl Weathers. Si bien no se trató de una persona de la vida real, muchos fans de la saga quedaron maravillados con este villano que decidieron ponerles a sus hijos el mismo nombre.

Apollo el hijo de Gwen Stefani (Foto: Instagram @Gwenstefani)

En 2014, la cantante Gwen Stefani y su marido, Gavin Rossdale, decidieron ponerle este mismo nombre a su hijo más pequeño. El niño fue llamado entonces Apollo Bowie Flynn Rossdale, lo que logró que el nombre volviera a estar en tendencia en Estados Unidos.

Mau Montaner decidió preservar la identidad de su hijo, Apolo (Foto: Instagram @maumontaner)

El caso más reciente, para las nuevas generaciones latinas, es el de Apolo Montaner, el hijo de Mau Montaner y Sara Escobar, nieto de Ricardo Montaner. El pequeño nació en 2022 y generó sorpresa por su llamativo nombre.