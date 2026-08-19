El nombre de niña inspirado en la mitología griega que cada vez más papás eligen en Argentina

Elegir el nombre de un bebé es una de las grandes decisiones que atraviesan las familias antes de su llegada. Mientras algunos padres prefieren mantener una tradición familiar, otros buscan alternativas que tengan un significado especial, una pronunciación sencilla y una historia que trascienda generaciones.

En ese contexto, los nombres de origen griego para niñas continúan despertando interés y uno en particular reúne varias de esas características: Helena. Su etimología admite distintas interpretaciones y suele asociarse con conceptos relacionados con la luz, el brillo y el resplandor. De allí surgen significados populares como “la que brilla” o “la resplandeciente”.

Una de las figuras que contribuyó a convertirlo en un nombre universal fue Helena de Troya. En la mitología griega, Helena era hija de Zeus y Leda y fue representada como una mujer de extraordinaria belleza. Su historia quedó inmortalizada a través de los poemas épicos atribuidos a Homero.

Helena de Troya, por el pintor prerrafaelita Dante Gabriel Roseti (Foto: National Geographic)

Según el relato tradicional, Helena era esposa de Menelao, rey de Esparta. Su partida hacia Troya junto al príncipe Paris se convirtió en el acontecimiento que desencadenó la expedición griega contra la ciudad y dio origen a uno de los episodios más célebres de la literatura occidental: la Guerra de Troya.

Con el avance del cristianismo, el nombre sumó otra referencia histórica de enorme importancia: Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador romano Constantino el Grande. La tradición cristiana la recuerda por su peregrinación a Tierra Santa y por su vinculación con el hallazgo de la Vera Cruz, considerada dentro de esa tradición como la cruz en la que fue crucificado Jesús.

¿Cuándo es el Día de Santa Helena?

El santoral constituye otro de los motivos por los que algunos padres tienen en cuenta un determinado nombre. En el caso de Helena o Elena, una de las fechas más extendidas es el 18 de agosto, en conmemoración de Santa Elena de Constantinopla.

El día de Santa Elena se celebra cada 18 de agosto (Foto: Pexels)

¿Cómo se escribe Helena en otros idiomas?

Uno de los rasgos particulares de Helena es la gran cantidad de variantes que desarrolló a medida que el nombre se extendió por diferentes regiones del mundo. Aunque en español conviven principalmente Helena y Elena, existen otras formas:

Inglés: Helen, Ellen

Helen, Ellen Francés: Hélène

Hélène Alemán: Helene, Lena

Helene, Lena Italiano: Elena

Elena Portugués: Helena

Helena Vasco: Elene

Elene Ruso: Yelena

Yelena Árabe: Hylina

¿Qué famosas de la actualidad se llaman Helena?

A este nombre no solo se lo conoce por la diosa griega, sino que en el último tiempo tomó notoriedad por distintas famosas que lo portan. Una de las más reconocidas internacionalmente es Helena Bonham Carter, actriz británica que participó en producciones como El club de la pelea, Alicia en el País de las Maravillas y la saga cinematográfica de Harry Potter.

Otra figura conocida es Helena Christensen, modelo y fotógrafa danesa que alcanzó reconocimiento internacional durante la década de 1990 y desarrolló una extensa carrera dentro de la industria de la moda.

En la Argentina, el nombre volvió a ganar visibilidad en los últimos días por Helena Tuñón, hija de Sofía Gala Castiglione y nieta de Moria Casán, quien apareció en la serie de Netflix en honor a su abuela, en lo que fue su debut actoral.