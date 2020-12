El nuevo aprendizaje en vivo de la educación a distancia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 16:02

Cuando Sebastián Divinsky y Sebastián Sanga fundaron EducaciónIT hace más de 15 años, nunca imaginaron que por una pandemia su proyecto tomaría un impulso extraordinario transformándolos en referentes de Latinoamérica, al punto de volver a poner sobre la mesa la educación a distancia como ellos la concibieron desde un primer momento: en vivo, con una interacción simultánea, descartando las fórmulas más corrientes de contenidos "enlatados".

EducaciónIT es una compañía dedicada a brindar cursos, carreras y capacitaciones de manera presencial y a distancia, líder a nivel nacional, con presencia en LATAM y países de Hispanoamérica. Desarrolla cursos de tecnología y capacitaciones corporativas en las principales tecnologías de la información.

Su fuerte siempre fue la educación a distancia y la nueva normalidad los reconoció como un eslabón fundamental a la hora de cotejar las nuevas formas de enseñanza. En lo que va del 2020, EducaciónIT ha capacitado a más de 38.000 alumnos, superando los números de 2019.

Educación online con interacción simultánea

"Como pasaba con el comercio electrónico, había gente muy temorosa, pero la pandemia precipitó todo y hoy somos heavy users", cuenta Sebastián Sanga, Fundador y CEO de EducaciónIT.

En ese sentido, el Ingeniero en Sistemas y speaker especializado en emprendedurismo digital y nuevas tecnologías, considera que, previo a la pandemia, se concebía a la educación a distancia como un modelo enlatado, sin chances de interacción.

Nuestro modelo es distinto porque se recrea la presencialidad, hay un profesor dictando la clase en vivo y te puede ir haciendo correcciones en simultáneo. Sebastián Sanga, Fundador y CEO de EducaciónIT.

El concepto de educación online que utiliza EducaciónIT no es el tradicional e-learning donde al alumno se le da acceso a una plataforma con contenidos y no tiene relación con nadie.

El sistema de cursos online está basado en las clases presenciales utilizando herramientas educativas digitales para recrear el trabajo en el aula. La clase se desarrolla en tiempo real en determinados días y horarios.

De esta manera, el alumno se conecta a la plataforma y se encuentra con otros compañeros y el profesor, con quienes pueden interactuar tal como si estuviesen en el mismo espacio físico. Hay contacto directo con quien lleva adelante la clase y esto maximiza los resultados de la capacitación.

"En muchos cursos se genera un clima de comunidad muy bueno y funciona como espacios de networking. Han salido proyectos muy interesantes de nuestras aulas", explica Sebastián Divinsky, Fundador y CEO de EducaciónIT, ingeniero en Sistemas y speaker especializado en temas de empleabilidad, HR, nuevas tecnologías.

Existía un gran prejuicio y la pandemia nos hizo dar cuenta de que la educación a distancia era algo bueno, con el plus de estar en casa, ahorrando tiempo y dinero Sebastián Divinsky, Fundador y CEO de EducaciónIT.

Todos los cursos de EducaciónIT

La oferta de formación se encuentra orientada al desarrollo profesional, buscando potenciar las habilidades personales de los alumnos. La dedicación, el compromiso y el acompañamiento a cada uno de ellos es fundamental para que puedan crear, desarrollar e innovar en soluciones digitales.

EducaciónIT ofrece más de 250 cursos entre los cuáles se destacan las siguientes temáticas de interés:

Cursos de Programación y Desarrollo

Cursos de Infraestructura

Cursos de Marketing Digital

Cursos de UI /UX (Diseño Web y User Experience)

Cursos de Bases de Datos

Cursos de Análisis de Datos (Data Science)

Cursos de Productividad

Cursos de Internet de la cosas IoT

Cursos de Blockchain

Cursos de Testing QA

El concepto de aula invertida

El aula invertida es un método de enseñanza que implementan en la compañía desde siempre que podría resumirse de la siguiente manera: "estudiar la teoría desde casa y juntarse en el aula para hacer y experimentar, no para estudiar".

"Desde EducaciónIT nos centramos en el alumno. Nuestra modalidad pedagógica implica que quien está tomando un curso o estudiando una carrera debe involucrarse para poder avanzar, y garantizamos que no sea una escucha pasiva sino que utilizamos la metodología Learning by Doing donde se aprende haciendo, y no memorizando", explica Sebastián Sanga.

Y agrega: "La verdadera esencia del método de aula invertida es el enfoque en el alumno. El estudiante deja de ser un receptor pasivo de contenidos para involucrarse directamente en su propio aprendizaje. Además, las instancias prácticas que agregamos suelen fomentar la colaboración y el trabajo en equipo".

En este sentido, Divinsky cuenta que "los profesores que dictan nuestras clases han podido adaptarse de manera receptiva y positiva a esta metodología de enseñanza, dejando atrás la enseñanza estándar que se encuentra estancada y apostando por la innovación y el cambio".

"Los docentes pueden realizar actividades más individualizadas en base a las dificultades del alumno o los puntos de mejora; dictan clases con un modo colaborativo de trabajo, no lineal; los contenidos están disponibles para el alumno en cualquier momento, a fin de adaptarse a sus tiempos y que puedan realizarlo a su ritmo; el alumno se siente más motivado y logra un aprendizaje mayor", finaliza.

