¿Empanada de Tucumán o Salta? Una publicación especializada eligió a la mejor del mundo

La discusión en la Argentina suele sintetizarse en una pregunta sencilla: ¿la mejor empanada está en Tucumán o en Salta? El último ranking de TasteAtlas, una plataforma global dedicada a relevar y puntuar la cocina tradicional de todo el mundo, se inclinó claramente por uno de los dos polos de la grieta empanadera: colocó a las empanadas tucumanas en el puesto número uno de su lista de los 100 mejores masas saladas rellenas (savory pastries) del planeta.

Cómo hacer una auténtica empanada tucumana, según la campeona de la Fiesta Nacional de la Empanada 2025 Gentileza

En la sección “Best Savory Pastries in the World”, TasteAtlas ubica a las empanadas tucumanas al tope del ranking, con una calificación de 4,4 sobre 5, por encima de preparaciones tan emblemáticas como las pazarske mantije de Serbia, la sirnica de Bosnia y Herzegovina, el karipap de Malasia o la focaccia di Recco con queso, de Italia. El listado se actualizó al 8 de diciembre de 2025 y se arma a partir de las valoraciones de usuarios de la plataforma, con filtros propios para descartar bots, sesgos nacionalistas y votos poco confiables.

El Karipap de Malasia Taste Atlas/Gentileza

Según explica la propia TasteAtlas, sus rankings se construyen con miles de calificaciones de la audiencia —en este caso, más de 11.000, de las cuales algo más de 6000 fueron consideradas legítimas— y “no deberían verse como una conclusión global definitiva sobre la comida”, sino como una forma de “promover los grandes platos locales, generar orgullo por las recetas tradicionales y despertar curiosidad por aquello que todavía no se probó”.

La sírnica de Bosnia y Herzegovina Taste Atlas/Gentileza

La lógica es la misma que ya puso a la gastronomía argentina en el centro de otras listas recientes, desde los sándwiches hasta las galletitas.

TasteAtlas es como una suerte de enciclopedia mundial de sabores, con un mapa interactivo que ubica cada plato en su lugar de origen y que busca preservar y difundir la cocina tradicional de distintos países. Esa combinación de plataforma de datos y relato gastronómico es la que viene generando debates encendidos cada vez que aparece un nuevo ranking: ya ocurrió con el listado de las 50 mejores galletitas del mundo —donde ganó el alfajor argentino— y con los 100 mejores sándwiches, que también incluyeron varias referencias locales.

El Pazarske mantije de Serbia Taste Atlas/Gentileza

¿Qué rescata TasteAtlas de las empanadas tucumanas? En la descripción que acompaña el puesto número uno, la guía subraya que se trata de una especialidad de la provincia de Tucumán, distinta de muchas de las empanadas que se encuentran en Buenos Aires. Destaca que, en su versión tradicional, se preparan de manera artesanal, con una masa de harina de trigo y grasa de vaca, fina, pero resistente, pensada para lograr una cubierta crocante y una proporción equilibrada entre masa y relleno. El interior puede ser de carne, pollo o mondongo, acompañado por cebolla, huevo duro, pimentón y comino, y la cocción ideal es en horno de barro.

La guía también sugiere cómo comerlas: bien calientes, de a varias, y —si es posible— con una copa de vino local al lado. En el mismo apartado, TasteAtlas señala algunos de los lugares recomendados para probarlas fuera de Tucumán, como 1810 Cocina Regional, La Aguada o La Tucumanita, todos en la Argentina, que aparecen como “best restaurants” para esta variedad.

La focaccia di Recco con queso, de Italia Taste Atlas/Gentileza

La referencia a Salta no figura en ningún renglón del ranking, pero sobrevuela la lectura local. En la mesa argentina, la discusión sobre cuál es la empanada “legítima” suele enfrentar a defensores de la versión tucumana con quienes juran por la salteña, y cada bando argumenta con matices de tamaño, jugosidad, tipo de carne o nivel de picante.

El listado de TasteAtlas no zanja esa pelea interna ni compara estilos provinciales: simplemente premia a una de las versiones regionales, la tucumana, como la mejor preparación de masa salada rellena entre cien opciones del mundo.

Como ya ocurrió con los rankings de alfajores o de sándwiches, el impacto de la lista probablemente se vea más en las sobremesas y en las redes sociales que en las cocinas: para muchos lectores globales será la primera vez que escuchan hablar de una empanada tucumana; para los argentinos, en cambio, será un argumento más —y no necesariamente el definitivo— en una discusión que se renueva en cada reunión familiar.

TasteAtlas, de hecho, insiste en ese punto: sus listados buscan sobre todo contagiar entusiasmo por los platos tradicionales y despertar ganas de viajar y comer, más que dictaminar una verdad absoluta sobre qué empanada es “la mejor del mundo”.



