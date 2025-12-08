Esto significa que el romero florezca en su casa según el Feng Shui: energía positiva

El romero es una de las plantas más comunes en los hogares, apreciada tanto por su facilidad de cultivo como por su utilidad en la cocina. Sin embargo, más allá de sus usos culinarios, esta especie posee una capacidad particular para florecer que, bajo la óptica del Feng Shui, encierra un mensaje profundo sobre el estado del entorno doméstico.

Esta técnica milenaria sostiene que la floración del romero no es un hecho casual, sino la prueba más evidente de que existe una armonía energética plena en la vivienda.

Según la tradición oriental, una planta solo decide florecer cuando percibe que la energía del lugar es la adecuada, recibiendo no solo los elementos físicos necesarios como luz y aire, sino también un clima emocional sereno.

El romero tiene propiedades antiinflamatorias. Foto:iStock

¿Por qué florece el romero?

Cuando el romero da flores, el Feng Shui interpreta que se están cumpliendo varias condiciones positivas en el hogar. Entre los indicadores que señala esta filosofía se encuentran:

Un equilibrio funcional entre los aspectos emocionales y materiales de la vida en casa.

La ausencia de tensiones acumuladas o discusiones recientes entre los habitantes.

La circulación libre de la energía, sin estancamientos que bloqueen el ambiente.

La existencia de un espacio ordenado y liviano, acompañado de emociones estables.

El romero también es utilizado para aliviar dolores. Foto:iStock

Para quienes presencian este fenómeno, los expertos en esta disciplina sugieren acciones sencillas para mantener esa vibración positiva, sin necesidad de recurrir a rituales complejos.

Las recomendaciones para prolongar este estado incluyen evitar la poda de la planta mientras se mantenga florecida y asegurar que continúe recibiendo buena iluminación.

El romero tiene grandes propiedades protectoras. Foto:iStock

Asimismo, se aconseja mantener la limpieza y el orden general de la casa para que el flujo positivo no se interrumpa y agradecer simbólicamente por el bienestar energético alcanzado.

Finalmente, existe una práctica sugerida para extender esa energía: cortar una única flor y colocarla en un recipiente con agua, ubicándola en un punto central de la vivienda o cerca de la entrada principal.

*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.