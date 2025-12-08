Cuidado de la ropa: olvidate de la naftalina con estas dos hierbas naturales que repelen las polillas

La amenaza de las polillas en vestidores y armarios es una preocupación recurrente para el adecuado cuidado de la ropa. Estos insectos voladores encuentran en espacios de oscuridad, alimento y un entorno propicio para su rápida reproducción, donde llegan a poner hasta cien huevos en diez días. Tal proliferación puede causar desastres en la indumentaria, por lo tanto, aprendé qué otras opciones por fuera de la naftalina sirven para espantarlas y prevenir su desarrollo.

Las polillas no dañan cualquier tipo de tejido; se alimentan exclusivamente de fibras animales, como lana, pieles, seda, plumas, paño y cuero, materiales que suelen ser los más costosos del guardarropa. Su predilección se debe a la presencia de queratina, una proteína fibrosa que estos insectos pueden digerir.

Las polillas se escabullen en el armario y se alimentan de los tejidos de la ropa de origen animal, como la lana (Fuente: Pexels)

Las larvas son las verdaderas responsables del daño en la ropa, ya que cuentan con aparatos bucales capaces de morder y masticar. Las polillas adultas, en cambio, carecen de dentadura y no provocan deterioro.

La invasión de polillas se caracteriza por su silencio. Prefieren las zonas oscuras y tranquilas, ocultándose donde la ropa se almacena por periodos prolongados, rara vez atacando prendas de uso habitual. La hembra adulta posee un desarrollado sentido olfativo, lo que le permite detectar el lugar ideal para habitar y depositar sus huevos.

Para prevenir los daños que estos insectos ocasionan, es crucial mantenerlos alejados del armario. La ventilación y limpieza frecuente son medidas esenciales. Sin embargo, antes de recurrir a la naftalina, conviene considerar sus inconvenientes. Este producto no solo es tóxico para personas y mascotas, generando riesgos para la salud en el hogar, sino que además impregna la ropa con un olor desagradable y persistente.

Repelente natural contra polillas

Afortunadamente, existe una alternativa natural y eficaz que aprovecha el agudo sentido del olfato de las polillas para ahuyentarlas. Las polillas no toleran el olor de ciertas hierbas aromáticas, las cuales, además, son capaces de enmascarar el aroma que desprenden las fibras textiles de origen animal. De esta manera, la hembra adulta, al buscar refugio, se confunde y se aleja del lugar, impidiendo la infestación.

Método de aplicación

Solo hace falta colocar estas hierbas en pequeñas bolsitas de organza o lino y colgarlas dentro del armario. Así, se crea un escudo protector constante para la ropa. Dentro del amplio abanico de hierbas aromáticas, la lavanda y la albahaca se destacan como poderosos repelentes naturales, lo que ofrece una solución práctica y aromática.

La lavanda es un buen reemplazo de la naftalina por su olor natural y porque previene la aparición de mosquitos (Fuente: Pexels)

La lavanda es una opción sobresaliente. Un generoso manojo de sus hojas secas brinda una protección robusta contra las polillas. Su intensa fragancia no solo influye en el comportamiento de estos insectos, ahuyentándolos eficazmente, sino que también puede repeler mosquitos y garrapatas.

Además, uno de sus principales beneficios es que deja la ropa con un perfume delicioso y natural, mejorando la experiencia de uso.

La albahaca es uno de los ingredientes orgánicos que sirve como remplazo de la naftalina (Fuente: Pexels)

Por otro lado, la albahaca, si bien su aroma está más ligado a la gastronomía y podría considerarse menos convencional para la indumentaria, es igualmente potente. Se sugiere colocar sus hojas frescas sobre pequeños platos dentro del armario, especialmente cerca de las áreas donde las polillas podrían aparecer.

El fuerte perfume de esta hierba aromática no solo evita la presencia de polillas, sino que también actúa como un disuasivo eficaz contra otros insectos, en particular las cucarachas, ofreciendo un beneficio adicional para el hogar. Así, el cuidado de las prendas puede combinarse con la frescura natural del ambiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA