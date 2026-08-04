En los últimos años, un comentarista político autodenominado como el “Nostradamus chino”, identificado como Jiang Xueqin, logró captar la atención de millones de usuarios en plataformas digitales mediante una serie de predicciones sobre eventos globales.

La fama de Jiang se consolidó tras anticipar con precisión el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024, un evento que, según su análisis, funcionaría como el catalizador de un conflicto de gran escala entre Estados Unidos e Irán. Esta escalada, de acuerdo con el académico chino-canadiense, no sería un episodio pasajero, sino una confrontación estructural que amenaza con alterar permanentemente la configuración del orden mundial.

El análisis de Jiang, fundamentado en lo que él denomina “teoría de juegos y el estudio de patrones históricos”, sostiene que la incursión estadounidense en el Golfo Pérsico es una apuesta arriesgada.

En declaraciones difundidas por el medio The Express, el profesor explica que el conflicto actual en Oriente Medio se convirtió en una guerra de desgaste donde Estados Unidos enfrenta severas desventajas tácticas. Jiang compara esta situación con la expedición ateniense a Sicilia durante el siglo V a. C., una campaña que terminó en catástrofe para la potencia invasora.

Jiang Xueqin pone el ojo especialmente en el accionar de Trump, quien parece tener en sus manos el futuro del orden mundial Captura YouTube (@PredictiveHistory)

Según el analista, la complejidad geográfica de los montes Zagros y el despliegue de guerrillas iraníes impiden que el mando militar estadounidense logre sus objetivos. Por este motivo, afirma rotundamente que la derrota norteamericana es inevitable, lo que provocaría un colapso en la confianza del dólar como moneda de reserva global.

La influencia de Jiang trasciende el análisis militar, ya que también incursionó en la seguridad alimentaria mundial. El analista advirtió en el podcast The Diary of a CEO que el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del suministro mundial de fertilizantes, podría poner en riesgo la subsistencia de hasta seis mil millones de personas. Esta perspectiva pesimista fue matizada por otros informes, donde el profesor sugiere que el trasfondo de esta estrategia sería un cálculo cínico de la administración Trump.

La entrevista a Jiang Xueqin en The Diary of a CEO se convirtió en la cuarta más vista del canal, con más de 15 millones de reproducciones YouTube (@TheDiaryOfACEO)

Según el modelo propuesto por el analista, el objetivo sería forzar una dependencia global absoluta de los recursos energéticos norteamericanos y rusos, lo que dejaría a Europa, Japón y Australia en una posición subordinada frente a América del Norte. No obstante, la figura de Jiang Xueqin es blanco de intensas críticas en el mundo académico. En un acalorado debate en el foro Reddit, el perfil del analista carece de acreditaciones universitarias como historiador o politólogo, sino que sus funciones docentes fueron desarrolladas en una escuela secundaria en Pekín.

Académicos como el profesor de arqueología de la Universidad de Cardiff, mediante diversos foros, desmintieron la validez de sus métodos, calificándolos de pseudocientíficos. La comunidad historiadora también denunció que Jiang utiliza su plataforma para difundir teorías conspirativas, incluso el negacionismo sobre el Holocausto y afirmaciones sin evidencia sobre la existencia de élites que controlarían la economía global.

La denominada "Crisis del estrecho de Ormuz" comenzó el 1° de marzo de 2026 y el bloqueo naval sigue en curso tras cinco meses Shutterstock - Shutterstock

El debate sobre la veracidad de su análisis permanece vigente, y mientras sus seguidores destacan su capacidad para leer señales geopolíticas que la prensa convencional ignora, sus detractores advierten sobre la peligrosidad de difundir narrativas que carecen de rigor documental. Jiang, por su parte, continúa por sostener en Predictive History, su canal de YouTube, que la fragmentación social y el miedo son los verdaderos riesgos que enfrentan los imperios modernos.

La desclasificación reciente de archivos ovni en Estados Unidos, según el analista, no es más que una distracción diseñada por las élites para desviar la atención de problemas socioeconómicos profundos. En este contexto, su figura se mantiene como un fenómeno divisivo que combina pronósticos de alto impacto con una creciente controversia pública.