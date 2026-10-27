El “nuevo Nostradamus” vaticinó qué pasará con el mundo antes de 2028: “Se trata de un nuevo patrón de peligro sobre el que llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo”

A lo largo de la historia, las predicciones sobre el futuro despertaron curiosidad e inquietud en millones de personas. Desde catástrofes naturales hasta conflictos internacionales, las profecías atribuidas a antiguos videntes continúan generando repercusión. En este contexto, John Hogue, un escritor estadounidense conocido popularmente como el “Nostradamus de Estados Unidos”, volvió a llamar la atención después de compartir una serie de inquietantes pronósticos sobre lo que podría ocurrir en el mundo antes de 2028.

El autor, que dedicó buena parte de su trayectoria a estudiar e interpretar los escritos del astrólogo francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, aseguró que la humanidad podría enfrentarse a una combinación de acontecimientos de gran magnitud: un posible enfrentamiento nuclear, una guerra que se extendería durante 27 años y una crisis económica internacional.

En una entrevista con el diario británico The Sun, el hombre explicó que sus interpretaciones están relacionadas con las tensiones geopolíticas actuales y con determinados pasajes de las antiguas profecías. Una de las advertencias más preocupantes está relacionada con la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento nuclear en Medio Oriente. “Trump tiene una opinión dividida al 50% sobre si seguir adelante con un ataque nuclear contra Irán. Se trata de un nuevo patrón de peligro sobre el que llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo”, indicó.

El escritor explicó por qué el 2028 será un año clave para Estados Unidos (Foto: X @JohnHoguePrphcy)

“Cuando se agoten todas las reservas de armas convencionales occidentales, y en particular las estadounidenses, solo quedarán abundantes reservas de armas nucleares intercontinentales, primero tácticas y luego estratégicas, para librar guerras”, analizó sobre lo que haría peligrar a la humanidad.

Hogue sostuvo que una eventual escalada de conflictos internacionales podría provocar un fuerte aumento del precio de los combustibles, mayores dificultades comerciales y un incremento de la inflación. En su interpretación, estos factores podrían desencadenar una crisis económica de gran magnitud antes de finales de 2028.

Esto además llevaría a más de 27 años de guerras ininterrumpidas a lo largo y ancho del globo terráqueo. El blanco con el que buscaría dar Trump, según el especialista, sería la Montaña del Pico, donde Irán cuenta con una reserva fortificada de emplazamientos nucleares subterráneos. Esto llevaría a una represalia inmediata en todo el mundo. Así los buques norteamericanos recibirán ataques provenientes de Irán, pero también de Corea del Norte.

Para el predicador, la guerra por primera vez afectará a Estados Unidos (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Así se desataría la “espada de Damocles nuclear”, que es una metáfora que describe la amenaza constante, invisible y devastadora de una guerra atómica. “Cada hombre, mujer y niño vive bajo la espada de Damocles nuclear, pendiendo de un hilo, susceptible de romperse en cualquier momento por accidente, error de cálculo o locura”, expresa la frase mencionada por John F. Kennedy, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se popularizó para hablar de este tema.

Las guerras trascenderían a su vez por décadas debido a otra profecía realizada por Nostradamus. Se trata de la llegada del misterioso hombre conocido como Mabus, a quien el vidente francés identificó como el tercer anticristo. “El Tercer Anticristo será aniquilado muy pronto, veintisiete años de sangre durarán su guerra. Los herejes muertos, cautivos, exiliados. Cuerpos humanos empapados de sangre, agua enrojecida, granizo devastando la Tierra”, repitió John Hogue la frase de Nostradamus.

Para el escritor, el anticristo hace mención a un anagrama del príncipe heredero saudí Muhammad bin Salman (MBS), quien moriría en un asesinato o accidente repentino. Esto generaría una crisis social aún más grande, sumiendo al planeta en un cuarto de siglo de hambruna, sed y caos.

La Tercera Guerra Mundial dejará después de 27 años al mundo con otras delimitaciones y quienes venzan serán quienes tengan el control geopolítico mundial eduraw

Otro de los efectos geopolíticos analizados por el hombre de 70 años de edad tiene que ver con el incipiente conflicto de la OTAN con Rusia, por las continuas intervenciones de los países europeos en la guerra con Ucrania. Esto, según su visión, podría dar lugar a respuestas nucleares tácticas, transformando la guerra regional en la Tercera Guerra Mundial.

Por último, lejos de mostrarse como un nacionalista estadounidense, John advierte que el dominio occidental por parte de Estados Unidos se encuentra en declive y que se terminará de desmoronar antes de 2028. “Bajo un ciclo astrológico de 24 meses llamado el ‘Silencio del Shofar’, que se extiende desde septiembre de 2026 hasta septiembre de 2028, Estados Unidos sufrirá un colapso kármico decisivo e irreversible”, argumentó.