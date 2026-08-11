Las escalofriantes predicciones de Baba Vanga para lo que resta de 2026

El terremoto en Venezuela y el que recientemente impactó a Colombia despertaron el interés sobre el legado de la vidente búlgara Baba Vanga, el cual resurge con fuerza en el panorama internacional. Aunque su muerte ocurrió hace décadas, diversos creyentes otorgan credibilidad a sus interpretaciones en busca de respuestas de lo que tiene en vilo al mundo entero.

Los terremotos en Sudamérica, los incendios devastadores y el avance implacable de la inteligencia artificial devuelven al centro del debate las profecías de la famosa vidente búlgara

Entre las visiones atribuidas a la mística para lo que queda de 2026, destacan sucesos de gran impacto social, catástrofes de origen ambiental y transformaciones tecnológicas profundas. Quienes estudian sus escritos afirman que varias de sus descripciones coinciden con episodios graves acontecidos en fechas recientes, lo que alimenta debates intensos sobre el límite entre la coincidencia histórica y la profecía real.

El devastador terremoto en Venezuela despertó el interés sobre el legado de la vidente búlgara Baba Vanga JUAN BARRETO - AFP

Uno de los ejes principales de sus supuestos aciertos abarca la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos e infortunios de gran magnitud. El panorama actual muestra episodios trágicos que encajan con estas lecturas apocalípticas:

Sismos de gran intensidad: regiones del continente sudamericano, como Venezuela y Colombia, sufrieron temblores devastadores que dejaron miles de víctimas humanas, daños estructurales masivos y pérdidas económicas millonarias.

regiones del continente sudamericano, como Venezuela y Colombia, sufrieron temblores devastadores que dejaron miles de víctimas humanas, daños estructurales masivos y pérdidas económicas millonarias. Incendios forestales fuera de control: territorios como las regiones de Biobío y Ñuble en Chile enfrentaron fuego con pérdida de vidas humanas y la evacuación forzada de comunidades enteras.

territorios como las regiones de Biobío y Ñuble en Chile enfrentaron fuego con pérdida de vidas humanas y la evacuación forzada de comunidades enteras. Alteraciones térmicas globales: la presencia de olas de calor extremo y sequías severas valida el cumplimiento de sus advertencias climáticas.

El reciente sismo que impactó a Colombia despertó el interés sobre el legado de la vidente búlgara Baba Vanga Juan F Henao - colprensa DPA

Sin embargo, especialistas en ciencias ambientales explican que estos fenómenos corresponden al impacto directo del cambio climático global y no a eventos sobrenaturales.

Otro de los hitos atribuidos a Baba Vanga refiere al auge de la inteligencia artificial. A pesar de que la mística falleció mucho antes del nacimiento de esta herramienta, sus intérpretes afirman que ella anticipó un punto de quiebre crucial.

Según estas lecturas, la humanidad alcanzará este año la convicción de que atravesó límites éticos peligrosos en el desarrollo informático. El debate ético sobre la autonomía de la tecnología, la pérdida masiva de empleos y el control de datos privados coincide con esta advertencia, aunque la literatura profética apela a frases lo suficientemente abiertas como para adaptarse a cualquier avance moderno de la ciencia.

Entre las visiones más alarmantes de la vidente se encuentran enfrentamientos bélicos a gran escala. Tanto sus escritos como las composiciones de otros astrólogos históricos, entre ellos Nostradamus, sugieren el inicio de luchas internacionales devastadoras entre potencias dominantes.

Baba Vanga fue una famosa mística y herbalista búlgara que perdió la visión a temprana edad tras sobrevivir a una fuerte tormenta @HISTORY

La retórica sobre una eventual Tercera Guerra Mundial cobra fuerza en el discurso público debido a las tensiones activas entre bloques globales y conflictos regionales complejos en Europa del Este y Medio Oriente. No obstante, las fechas exactas planteadas en profecías pasadas fracasaron repetidamente.

Pero lo sorprendente es que entre las afirmaciones más extravagantes vinculadas a sus relatos para este ciclo figura la llegada de vida ajena a la Tierra. La teoría sostiene que la humanidad establecerá contacto con naves espaciales de origen desconocido antes de la llegada de los últimos meses del año.

Quién fue Baba Vanga

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova (1911-1996), fue una famosa mística y herbalista búlgara que perdió la visión a temprana edad tras sobrevivir a una fuerte tormenta. A lo largo de su vida ganó reputación internacional por sus supuestas habilidades de clarividencia y sus profecías sobre eventos globales, convirtiéndose en una figura de culto cuya influencia perdura décadas después de su muerte.