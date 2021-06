El padre de Meghan Markle, sin filtro: “Me tratan como a un asesino con un hacha”

Thomas Markle está lejos de achicar la distancia que mantiene con su hija Meghan. Ahora, en una entrevista que se transmitió el domingo, dijo que Oprah Winfrey está usando a los Sussex para avanzar en su carrera televisiva. Además agregó que mientras la pareja habla de compasión, no tiene ninguna clase de sentimiento con él y que lo tratan como a un “asesino con un hacha”.

Las declaraciones se dieron en el marco del programa 60 minutos Australia. Allí, el hombre de 76 años se despachó contra Oprah, su hija y su yerno, el príncipe Harry. “Creo que los está usando para construir su red de programas nuevos. Pienso que se está aprovechando de un hombre muy debilitado para lograr que diga cosas que no deberías decir en televisión”, le dijo Thomas al presentador Tom Steinfort.

Una foto de la bebé Meghan en brazos de su padre, Thomas Archivo

Meghan y Harry se sentaron con Oprah para una entrevista especial de dos horas el pasado 7 de marzo. Se estima que más de 17 millones de espectadores en Estados Unidos vieron el mano a mano. “Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que ella –Oprah- está trabajando”, agregó.

Durante la entrevista, Markle padre también habló de su relación con Meghan y Harry y aseguró que lo tratan peor que “a un asesino con hacha”. “Por supuesto que duele, hay asesinos en la cárcel y sus familias los visitan. Yo no soy un asesino, solo cometí un error tonto y me han castigado por ello”, le dijo a Steinfort.

“En el programa en el que estuvieron juntos hablan de compasión, pero no hay compasión para mí, ni para mi familia. Si hubiera hecho algo terriblemente malo, estaría bien, pero no lo hice”, dijo.

Thomas no habla con Meghan desde que admitió haber arreglado unas fotos con un paparazzi antes de la boda, hace tres años. Tampoco conoce a Harry personalmente ni a sus nietos.

