“Desafía la gramática y rima mal”: el libro de Meghan Markle, un fracaso en ventas

Este martes llegó a todas las librerías el libro infantil escrito por Meghan Markle. Se esperaba que su creciente popularidad -y sus declaraciones explosivas, también- catapultaran las ventas pero las expectativas quedaron en la nada: según los medios británicos, las ventas están siendo más que escasas.

Los números son objetivos y lo que dicen en este caso es que “The bench” –El banco- no está colmando las expectativas, especialmente, las de la editorial que le pagó a Meghan un adelanto de medio millón de libras, que ahora deberá esperar un largo tiempo para recuperar porque de obtener ganancias parece que ya no se habla.

The Bench, por Meghan Markle

En Estados Unidos el libro estuvo primero en Amazon en la categoría de infantiles, pero no sucedió lo mismo en el Reino Unido. ¿A qué se debe la diferencia? Al concepto diferente que tiene cada país de la duquesa de Sussex. Mientras que en Estados Unidos la ven como una mujer fuerte e independiente, en el país de Harry su popularidad está en el extremo opuesto.

De hecho, muchas librerías londinenses no han esperado ni siquiera una semana para poner el libro en el sector de ofertas. Lo que también resulta curioso es que en el sitio de Amazon de Estados Unidos su precio también bajó. Se anunció que saldría a la venta a 19 dólares y hoy se está vendiendo a 13.

El trastabillado éxito del primer libro de Meghan Markle también se evidencia en las críticas, que no son favorables en diarios que no suelen ir contra los Sussex. The Telegraph, por ejemplo, dice: “Uno se pregunta cómo un editor podría haber considerado adecuado publicar este conjunto de homilías de bacalao que desafían la gramática y que riman mal”. Otro ejemplo es The Times, que en su crítica apuntó: “La historia es tan poco activa y peligrosa que uno se pregunta si el trabajo de redacción se delegó en un mueble”.

LA NACION