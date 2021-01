A través de un video compartido en las redes sociales, el heredero al trono y príncipe de Gales explicó el alcance de su iniciativa ecológica

A lo largo de su vida, el príncipe Carlos ha sido un incansable defensor de los recursos naturales. En sintonía con la Iniciativa de Mercados Sostenibles (SMI, por sus siglas en inglés), el heredero al trono del Reino Unido ha presentado Terra Carta, un plan integral para que se implementen iniciativas tendientes a la remediación y la adopción de formas de producción amigables con el medio ambiente.

La edición 2021 de la cumbre One Planet se celebra de manera virtual desde Francia, en coincidencia de su aniversario número 50 al frente de la lucha por el medio ambiente. En ese contexto, el príncipe Carlos presentó un nueva fase de la SMI: Terra Carta (Carta de la Tierra).

Terra Carta es un plan integral de recuperación del Planeta que pone el foco en la adopción de formas de producción amigables con el medio ambiente. Formas de producción que las empresas del sector privado deberán incorporar por completo antes de 2030.

"La Terra Carta sienta las bases de un plan de recuperación que coloca a la Naturaleza, las personas y el Planeta en el centro de la creación de valor global, que aprovechará el poder precioso e irremplazable de naturaleza combinada con la innovación transformadora y los recursos del sector privado", sostuvo el príncipe Carlos en un video difundido en la cumbre y compartido a través de las redes sociales.

La presentación de 'Terra Carta' se realizó en la cumbre One Planet, celebrada en Francia. Crédito: YouTube APO Group 04:56

Video

En el siglo XIII, la Magna Carta, sirvió para sentar las bases y la adopción de derechos por parte de la Humanidad. De igual manera, la Terra Carta otorga derechos universales fundamentales y valor a la Naturaleza.

A lo largo de los más de cuatro minutos del material presentado en la cumbre, el príncipe Carlos buscó ganar el apoyo de los empresarios que participan de la iniciativa y, a su vez, de interpelar a las personas para generar un cambio de mentalidad en torno a la manera en la que producen y a cómo deberían hacerlo en un futuro cercano.

"¿Queremos que nos recuerden como las personas que no hicieron nada por salvar al mundo del abismo, del momento en el que se hubiera podido restaurar el balance por lo que se ha hecho? No creo que queramos eso. Solo piensen un instante qué tiene de positivo la generación de riqueza, esa que se obtiene por la manera tradicional de realizar negocios, si no hacemos nada más que mirar las condiciones catastróficas?", se preguntó a modo de conclusión.