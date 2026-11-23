Parte de la Familia Real neerlandesa está en la Argentina. Primero fue la reina Máxima la que sorprendió al público cuando se presentó, el sábado 21, como una turista más, en la exposición Mafalda Inmersiva. La reina de los Países Bajos llegó al Centro Cultural Recoleta junto a su madre, María del Carmen Cerruti, tras comprar sus entradas como cualquier visitante. Disfrutaron de la expo y antes de salir compraron gran cantidad de productos de Mafalda en el gift shop.

Máxima Zorreguieta y su madre, María del Carme Cerruti, visitaron la muestra inmersiva de Mafalfa en el Centro Cultural Recoleta

Dos días antes, el jueves 19, el príncipe Constantijn apareció en el local de Bottazzi Avistajes, en Puerto Pirámides, para hacer una salida embarcada en busca de ballenas. El hermano del rey Guillermo Alejandro y cuñado de la reina Máxima no estaba solo: llegó acompañada por su mujer, la princesa Laurentien, y sus tres hijos, Eloise, Claus Casimir y Leonore.

El príncipe Constantijn junto a su familia, embarcado en Puerto Pirámides

Los sobrinos de Máxima en la Patagonia, haciendo el clásico avistaje de ballenas

Embarcados, se acercaron a ver los lobos. Después nadaron con ellos

De acuerdo a #la17, “la familia se alojó en una estancia de la península y desde allí salió a recorrer distintos puntos del área natural protegida. La navegación para ver ballenas la hizo con Bottazzi Whale Watch, en el tramo final de la temporada. La agenda incluyó también una visita a Caleta Valdés, una cabalgata por el paisaje patagónico y una salida de nado con lobos marinos, una de las propuestas turísticas que ofrece Puerto Madryn”.