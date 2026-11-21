El ritual del asado, pilar fundamental de la cultura gastronómica argentina, suele concluir con una práctica doméstica que, lejos de ser inofensiva, podría comprometer la salud de los comensales. El ingeniero en alimentos Tomás Gill alertó recientemente sobre la negligencia frecuente al almacenar los cortes vacunos que sobran tras el encuentro. Según el especialista, la costumbre de dejar la carne cocida sobre la mesa, protegida apenas por un repasador o dentro de una fuente sin tapa, representa un riesgo significativo de contaminación bacteriana.

“El asado que sobra no va al horno, no va al microondas, no va al hornito eléctrico, no queda en la mesada cubierto con un repasador”, sentenció Gill a través de sus redes sociales. La advertencia es contundente: el destino inmediato de cualquier sobrante debe ser un recipiente diseñado para el contacto con alimentos y, acto seguido, su ubicación en la zona superior de la heladera. Esta medida, sencilla pero indispensable, es la barrera principal que separa un producto apto para el consumo posterior de uno potencialmente nocivo para el organismo.

El asado que sobra debe guardarse en la heladera para evitar la proliferación de bacterias (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

El núcleo del problema radica en el comportamiento de las bacterias. Al dejar el alimento a temperatura ambiente después de haber sido cocinado, se crea el escenario propicio para la proliferación acelerada de microorganismos patógenos. El experto enfatiza que la exposición prolongada en la mesada intensifica las reacciones de deterioro de la carne. Cuando este producto se manipula en entornos contaminados o permanece en condiciones térmicas inadecuadas, el consumidor queda expuesto a sufrir intoxicaciones alimentarias o severas infecciones bacterianas. Más allá de los cuadros clínicos, existe el riesgo de proliferación de bacterias alterantes que, sin ser necesariamente patógenas, degradan las características organolépticas del corte, afectando negativamente tanto su sabor como su textura original.

Guardar el asado en recipientes aptos para alimentos ayuda a prevenir la contaminación (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Para aquellos casos donde el consumo no se prevé inmediato, el ingeniero propone una alternativa eficaz: el freezer. “Podemos congelarlo y lo descongelamos en el momento que lo queremos consumir”, señala Gill. Esta técnica no solo garantiza una seguridad sanitaria superior, sino que también preserva la integridad del alimento por un tiempo más prolongado. Por otra parte, la cuestión del recalentado genera dudas frecuentes, dado que la carne suele perder su jugosidad natural tras el enfriado. La contracción de las fibras musculares durante este proceso requiere una técnica de recuperación precisa para evitar que el corte se seque por completo.

Los especialistas en gastronomía sugieren precalentar el horno a 150 grados durante diez minutos. Posteriormente, se debe disponer la carne en una bandeja incorporando una pequeña cantidad de agua o caldo, protegiendo el recipiente con papel aluminio. Este método, que requiere entre veinte y treinta minutos de cocción dependiendo del tamaño de la pieza, permite recuperar la humedad original. El cuidado en el almacenamiento inicial y la temperatura aplicada en el recalentado son las claves definitivas para disfrutar de un asado de manera segura, incluso mucho tiempo después de que las brasas se hayan apagado por completo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA