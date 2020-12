Nicholas Aujula, quien supuestamente había "visto" la pandemia en 2018, ahora asegura que ve una mejora para el año que viene Crédito: Instagram

"Veo que el coronavirus se estabilizará después de año nuevo y que las tasas de infección bajarán hacia la primavera", dijo Nicholas Aujula, un presunto psíquico británico de 35 años que asegura haber predicho la pandemia en 2018 cuando todavía nada se sabía de ningún virus. Sin embargo, aunque afirma que el panorama cambiará, también dice que las restricciones permanecerán vigentes hasta 2022.

Nicholas explicó al medio The Mirror: "En 2018, la palabra influenza se me aparecía. Se me quedó grabada en la mente, ya que no es una palabra que usaría en la vida cotidiana, diría solo gripe. A la influenza la vi como un desastre global, relacionado con la carne o el ganado".

El londinense da pruebas de su supuesto poder de ver el futuro cuando dice que también predijo la derrota de Trump en las últimas elecciones norteamericanas y que anticipó las grandes protestas mundiales de este año como parte del movimiento Black Lives Matter.

"Algunas de mis visiones son muy literales, mientras que otras son simbólicas y abiertas a la interpretación, como si fueran sueños con mensajes ocultos", sostuvo el hombre, que se presenta como terapeuta de regresión a vidas pasadas, hipnoterapeuta y astrólogo psíquico.

Nicholas apunta que tuvo su primera experiencia psíquica a los 17 años y que fue muy abrumadora: "Pude ver varias de mis vidas pasadas. No tiene lógica, pero sabía que lo que estaba viendo era a mí mismo en una vida anterior. He tenido miles de vidas pasadas. He sido reina egipcia, sirvienta, maestra en la Revolución Francesa, ciervo, león e incluso viví en otra galaxia".

Ahora, Aujula ha compartido su pronóstico para 2021: afirma que las protestas en todo el mundo continuarán durante los próximos dos o tres años. También predice un movimiento masivo de personas, en diferentes países y al mismo tiempo. Nicholas explicó: "Veo gente que se muda a algún lugar en busca de una vida mejor, casi como un éxodo masivo. No estoy hablando de unos pocos cientos, me refiero a miles".