Amor y dinero: el ritual de fin de año para cada signo del Zodíaco, según la IA

Un análisis de la inteligencia artificial (IA) reveló cuáles son los mejores rituales que puede hacer cada signo del Zodíaco para atraer el amor y el dinero al comienzo del Año Nuevo 2026. Estos conjuros deben realizarse durante el fin de año para así despedir lo viejo y dar paso a nuevas energías.

El ritual de fin de año para cada signo, según la IA

La plataforma Meta AI compartió que cada signo zodiacal debe realizar los rituales de acuerdo con su energía, personalidad y necesidades emocionales. Lo recomendado por el análisis de esta herramienta es:

La IA reveló cuáles son los rituales que debe hacer cada signo para atraer el amor y el dinero durante el próximo Año Nuevo (Pexels/cottonbro studio)

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Escribir una carta al Universo con todo lo que deja en el pasado y lo que desea que llegue en el próximo año, en relación con el amor y dinero y quemarla con el fuego de una vela roja o dorada.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para la abundancia pueden colocar un billete de la más alta denominación en su cartera como un amuleto para generar más riqueza. En tanto, para el amor, pueden colocar una vela rosa dentro de un vaso con agua durante la noche de fin de año.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Escribir todos sus deseos de amor y dinero en papeles pequeños que colocarán dentro de un frasco de cristal la noche de fin de año. El 1° de enero deberán leer todo en voz alta y decretarlo.

Algunos rituales de Año Nuevo consisten en la meditación, afirmaciones o proyecciones a futuro para atraer dinero y amor (Pexels/Kevin Malik)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Colocar un cuarzo rosa en el buró de su cama para atraer amor y protección. Y hacer una donación a un grupo de caridad para propiciar la abundancia en su hogar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Encender velas de colores dorado y rosa, y poner música relajante para después hacer afirmaciones positivas frente al espejo, relacionadas con el éxito financiero y amoroso.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Realizar una lista de las cualidades que busca en una pareja y colocarla en un lugar donde pueda leerlas el resto del año.

Para atraer prosperidad se recomienda el ritual de la purificación de su hogar, con la limpieza y organización de espacios.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Invitar amigos a cenar y planear juntos sus metas financieras le atraerá fortuna para la prosperidad. Para atraer el amor pueden hacer una meditación en donde se visualicen en pareja con todo aquello que desean.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Para atraer prosperidad, deben quemar algo que ya no necesiten y hacer espacio para lo nuevo.

En el ritual del amor necesitan hacer una carta a su yo del futuro y describir todas las cualidades que buscan en una pareja.

Los rituales de purificación y limpieza preparan las energías para recibir el Año Nuevo con prosperidad (Pexels/KoolShooters)

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para atraer abundancia, pueden comprar algo nuevo que los haga sentir prósperos y afortunados. Mientras que el amor lo conseguirán con una vela rosa que encenderán la noche de fin de año.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Pueden atraer el amor con un ritual que les dé autoconfianza, como verse al espejo mientras repiten en voz alta sus mejores cualidades. Para conseguir abundancia financiera deben realizar una carta con todos los propósitos que quieren concretar en los próximos meses.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Pueden crear un tablero de visión con imágenes de sus objetivos financieros y colocarlo en un lugar visible. Mientras que una planta de jade en su hogar o trabajo los ayudará a atraer amor y energía positiva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Para atraer la prosperidad pueden colocar un imán en forma de pez dentro de su cartera. Y para el ritual de amor necesitan hacer una carta con todas las cualidades que quieren en una pareja, y trabajarlas en ellos mismos durante los siguientes meses.