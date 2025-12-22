Aunque muchas personas están a la expectativa de lo que traerá el año que viene en tan solo unos días, millones comenzaron la cuenta regresiva para el inicio del Año Nuevo chino 2026, que se regirá por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación. Pero ¿cuándo comienza exactamente y qué significa?

En muchas culturas asiáticas, el cambio de animal del horóscopo chino no es solo una celebración cultural o astrológica, también simboliza un reinicio energético que puede influir en proyectos personales, relaciones y decisiones importantes.

El 2026 será el año del Caballo de Fuego (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP) JUNI KRISWANTO - AFP PHOTO

¿Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026?

El Año Nuevo chino 2026 comienza el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, antes del Año Nuevo Lunar siguiente. Se espera que sea un período lleno de energía y transformación, ya que el Caballo de Fuego es un signo dinámico.

¿Qué significa Caballo de Fuego?

El Caballo es el séptimo animal del Zodíaco chino. Representa libertad, fuerza, independencia, pasión y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones.

La energía del elemento Fuego en este signo representa: pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Todo lo que hay que saber sobre el Año del Caballo de Fuego (Web/Aire Digital)

Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo chino deben esperar el inicio de etapas importantes y realización de actividades que habían postergado como proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, etc. Gracias al Caballo de Fuego, muchos podrán tener claro sus metas y prioridades, y se darán cuenta dónde cerrar capítulos. Asimismo, los viajes y expansión serán más frecuentes, publica Excelsior.

¿Cómo se define la fecha de inicio del Año Nuevo chino?

El Año Nuevo chino se cuenta en el día de la Luna nueva más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el equinoccio de primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del hemisferio norte.

Este año, ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero. Con frecuencia ambos días no coinciden con la Luna nueva. Por ello, el Año Nuevo chino puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero. Una vez determinado el día que sea, luego se cuentan 15 días hasta que se celebra el Festival de los Faroles.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente va a los templos para cumplir con la tradición hóng bāo en mandarín, que consiste en llevar un sobre rojo con dinero para entregarlo a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.

¿Cuál es tu signo del horóscopo chino, según el año de nacimiento?

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Para la tradición china, el animal que gobierna tu año de nacimiento tendrá una gran influencia en tu vida, ya que te protegerá y determinará su futuro a lo largo de toda tu existencia. A continuación, los 12 signos del horóscopo chino y sus años:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Búfalo : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo/Gato : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo : 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro : 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Chancho: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Tradiciones durante el Año Nuevo chino

Además de la entrega de los sobres rojos, el Año Nuevo chino tiene otras tradiciones como los Chun Lian, que son las coplas de la “Fiesta de la primavera” en los que se escriben frases relacionadas con la abundancia, la felicidad y prosperidad.

En tanto, los “Guardianes de las puertas” son la representación de figuras en actitud defensiva, colocadas en las puertas de las casas para defender a los moradores de la posible entrada de Nian, bestia que habita bajo el mar o las montañas y que sale de su escondite para atacar a la gente, en especial a los niños.

En el Año Nuevo Chino se suele entregar sobres rojos con dinero ILONA SHOROKHOVA - Freepik

También se preparan platos típicos como los ravioles chinos para la cena de “noche vieja”, una tradición en este país.

Asimismo, está el Dios de la riqueza, que se presenta con barba y ataviado con una túnica roja y un saco amarillo a la espalda. Se presenta en las casas para repartir imágenes, a cambio los moradores le dan propinas, todo ello acompañado de tambores y gongs.

No podía faltar Wu Shi o “Danza del León” ni Wu Long o “Danza del Dragón”. Se originan de las artes marciales y sirven para ahuyentar a los malos espíritus.