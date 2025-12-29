LA NACION

En fotos. Todos los invitados a las primeras fiestas de Punta del Este

Desde el atardecer, las celebridades comenzaron a disfrutar de la temporada esteña

Para LA NACIONPaula Ikeda
Puli Demaría, Valeria Mazza y Carolina "Pampita" Ardohain
Puli Demaría, Valeria Mazza y Carolina "Pampita" ArdohainGentileza
En su presentación en José Ignacio, Anushka Elliot, junto a Cande Molfese
En su presentación en José Ignacio, Anushka Elliot, junto a Cande Molfese Gentileza Anushka Elliot
Calu Rivero se acercó a la fiesta de lanzamiento de "Indómita" de la diseñadora argentina
Calu Rivero se acercó a la fiesta de lanzamiento de "Indómita" de la diseñadora argentinaGentileza Anushka Elliot
Carolina "Pampita" Ardohain y Zaira Nara
Carolina "Pampita" Ardohain y Zaira Nara Gentileza Anushka Elliot
Angie Landaburu fue parte de los primeros festejos en Sentido
Angie Landaburu fue parte de los primeros festejos en Sentido Gentileza Anushka Elliot
Maura Reynal en el atardecer en José Ignacio
Maura Reynal en el atardecer en José IgnacioGentileza Anushka Elliot
La anfitriona, Anushka Elliot, junto a Nicolás y Facundo Pieres
La anfitriona, Anushka Elliot, junto a Nicolás y Facundo PieresGentileza Anushka Elliot
En José Ignacio, Calu Rivero junto a su hermana Marou Rivero, Vic Saravia y Manu Desrets
En José Ignacio, Calu Rivero junto a su hermana Marou Rivero, Vic Saravia y Manu DesretsGentileza Anushka Elliot
La fiesta del lanzamiento de "Indómita" marcó el inicio de la temporada esteña
La fiesta del lanzamiento de "Indómita" marcó el inicio de la temporada esteñaGentileza Anushka Elliot
Anushka Elliot, Romina Pigretti y Juana Lore
Anushka Elliot, Romina Pigretti y Juana LoreGentileza Anushka Elliot
En familia, la modelo Ceci Mendez y Diego Zuco
En familia, la modelo Ceci Mendez y Diego ZucoGentileza Anushka Elliot
Aurora Figueras en el atardecer esteño
Aurora Figueras en el atardecer esteñoGentileza Anushka Elliot
Cande Molfese también en la fiesta
Cande Molfese también en la fiestaGentileza Anushka Elliot
Zaira Nara y Maru Botana aprovecharon para conversar. La pastelera pasará fin de año en Punta del Este
Zaira Nara y Maru Botana aprovecharon para conversar. La pastelera pasará fin de año en Punta del EsteGentileza Anushka Elliot
Mientras tanto, Vicky Fariña y Papo Roca asistieron a la Fiesta Le Baron en NAMM
Mientras tanto, Vicky Fariña y Papo Roca asistieron a la Fiesta Le Baron en NAMMBaron B
Alejandro Gravier y Valeria Mazza se sumaron a sus amigos en la fiesta de las burbujas
Alejandro Gravier y Valeria Mazza se sumaron a sus amigos en la fiesta de las burbujasBaron B
La DJ Puli Demaría estuvo a cargo de la música
La DJ Puli Demaría estuvo a cargo de la músicaBaron B
También se vio allí a Emilia Attias
También se vio allí a Emilia AttiasBaron B
Carolina "Pampita" Ardohain, con un look de FARM Rio, en el atardecer en Marėa
Carolina "Pampita" Ardohain, con un look de FARM Rio, en el atardecer en MarėaFarm Rio
