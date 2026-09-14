El pueblo de 40 habitantes en Europa que busca vecinos: qué ofrece y cómo postularse

El municipio de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria, España, propone una alternativa singular para combatir la despoblación rural. Con solo 40 habitantes censados, la administración local ofrece vivienda gratuita y un puesto de trabajo fijo para aquellas familias que deseen establecerse de forma permanente en la región. Esta iniciativa busca asegurar el relevo generacional y garantizar la continuidad de los servicios básicos en la localidad, una de las más castigadas por el éxodo poblacional hacia los grandes núcleos urbanos.

El programa prioriza a familias con hijos en edad escolar: el Ayuntamiento de Arenillas, junto con la Asociación Cultural local, dispone de siete viviendas rehabilitadas y listas para habitar. Los seleccionados no pagan alquiler, lo cual facilita el ahorro y la transición hacia un entorno rural. La oferta laboral consiste en un contrato como albañil, destinado al mantenimiento y la conservación de los inmuebles públicos y espacios del municipio. Además, el ayuntamiento abre la posibilidad de gestionar el bar social, epicentro de la vida vecinal y cultural, aunque esta opción queda a criterio del postulante.

Mapa geográfico de la región de Soria (Foto: Portal Soria Está De Moda)

El acceso a la educación está resuelto mediante transporte escolar gratuito hacia la localidad de Berlanga de Duero, situada a 20 kilómetros. La Junta de Castilla y León garantiza este servicio para los menores. El pueblo cuenta con conexión a internet por fibra óptica de alta velocidad, lo cual permite a los teletrabajadores mantener sus actividades a distancia mientras reside en un entorno natural. Según la información difundida por el portal Turismo de Castilla y León, el proceso de selección evalúa no solo la capacidad técnica para las tareas de albañilería, sino el compromiso real con el proyecto de vida y la integración comunitaria.

Los interesados de la Argentina pueden presentar su solicitud: el primer paso requiere el contacto directo con la administración municipal a través de la dirección de correo electrónico oficial (ayuntamiento@arenillas.es). El aspirante debe redactar una exposición detallada sobre sus motivaciones, trayectoria laboral y objetivos personales. La gestión migratoria es un requisito ineludible. El contrato de trabajo otorgado por el municipio funciona como una herramienta válida para solicitar la visa por cuenta ajena ante las autoridades consulares españolas, un trámite que el postulante debe coordinar desde el inicio.

Arenillas busca un compromiso real con el proyecto de vida y la integración comunitaria

Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, destaca la importancia de los espacios compartidos: “El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad”. Esta visión refuerza el objetivo de la convocatoria, que no busca trabajadores temporales, sino vecinos comprometidos. El pueblo celebra cada agosto el Boina Fest, un festival contra la despoblación que atrajo a lo largo de 12 ediciones a más de 7.000 asistentes y 750 artistas. Esta festividad demuestra la vitalidad de la pequeña comunidad durante el verano.

El ayuntamiento de Arenillas recibió más de 100 solicitudes en menos de una semana desde la difusión de la propuesta, con consultas procedentes de diversas partes de España y América Latina. La selección de los candidatos ocurre mediante una evaluación profunda por parte de las autoridades y los representantes locales. La vivienda gratuita y el puesto fijo ofrecen una puerta de entrada para quienes buscan una vida lejos del ritmo urbano, bajo la condición de mantener el arraigo en la meseta castellana. Arenillas se posiciona hoy como un modelo de gestión pública ante el reto demográfico, al transformar una crisis en una posibilidad de desarrollo para nuevos residentes.